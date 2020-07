Viñales zag Quartararo vertrekken: "Dit was het maximale"

Net als een week geleden wilde Viñales vroeg in de race aan de leiding komen om dan weg te rijden van de concurrentie. Nu maakte Quartararo een betere start en ging hij aan de leiding, de Fransman sloeg al snel een kloof richting zijn Yamaha-kameraden. Viñales was in de openingsfase iets te gretig en kwam daardoor terecht in een duel met Rossi en kreeg bovendien de beide Pramac Ducati-rijders nog op bezoek. Na een rondenlang duel wist Viñales zijn oudere teamgenoot Rossi eindelijk te verschalken en pakte hij alsnog de tweede plaats, maar daarvoor moest hij diep gaan in een bloedheet Andalusië.

“Ik probeerde in de eerste ronde aan de leiding te komen en het maximale eruit te halen”, sprak Viñales. “Ik dacht dat ik dichter bij Fabio zat en het leek erop dat ik hem mee naar buiten nam om de eerste plaats te pakken. Ik ging te ver naar buiten en verloor twee plekken. Ik kon Vale niet inhalen, hij was ontzettend sterk in de remzones en mijn banden werden te warm. Dat was het probleem, maar we hebben het maximale weer gehaald en dat is belangrijk. Ik voel me heel goed op de motor, in de laatste ronde had ik iets meer. Andere races had ik daar moeite mee, maar nu kon ik sneller gaan. Daar ben ik blij mee.”

Quartararo slaat zijn slag

Voor racewinnaar Quartararo, die na twee races een maximale score van vijftig punten heeft, was het een ogenschijnlijk foutloze race. Toch had de rijder nog wel wat aan te merken: “Ik heb een paar fouten gemaakt, maar het waren maar kleine foutjes en die heeft niemand gezien”, lachte hij. “Het was heel moeilijk om 25 ronden in deze temperatuur vooraan te rijden. Het was de zwaarste race van m’n leven. Het was zo heet. Ik kreeg amper lucht en m’n armen en benen voelden heel heet aan. Het was lastig, maar op de motor voelde ik me wel heel goed. Vorige week was het toch anders en dan moet je je goed op de omstandigheden aan kunnen passen.”

Tijdens de eenzame race was het voor Quartararo soms lastig om geconcentreerd te blijven, hij was verrast dat hij zijn Yamaha-collega’s zo snel achter kon laten. “Het is lastig om de focus te houden. Toen ik na de tweede ronde het gat zag, had ik zes tienden voorsprong op Valentino. Toen was het voor mij zaak om te pushen. Ik deed een snelle ronde en daarna liep het verschil hard op. Ik herinner me nog dat 1.6 [seconde] in Moto3 een verschil van niets was, maar in de MotoGP is het een groot verschil. Er was een ronde dat ik even achter me keek in bocht 6 en toen zag ik dat ik een grote voorsprong had. Toen moest ik rustig blijven en ik ben blij dat ik de overwinning gehaald heb. Het was een moeilijke race.”