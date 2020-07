VIDEO: Zo testte Marquez zijn fitheid voor de terugkeer in Jerez

Marquez brak zijn bovenarm bij een zware crash tijdens de Grand Prix van Spanje, maar woensdag verschenen berichten dat hij een terugkeer in Jerez zou overwegen. Twee dagen na de operatie doorstond Marquez de medische keuring en kreeg hij toestemming om weer op de motor te stappen. Hij deed daarmee de artsen versteld staan.

Het team sloot een compromis en besloot de rijder vrijdag nog aan de kant te houden, maar zaterdag verscheen hij dan toch op de baan. In totaal reed Marquez 18 ronden in de derde training, gevolgd door 10 ronden in de vierde training en een outlap in de eerste kwalificatiesessie.

Daarna besloot Marquez dat het ‘te gevaarlijk’ werd om zijn weg te vervolgen. Daar had hij vrede mee maar de coureur had het zichzelf kwalijk genomen als hij het niet had geprobeerd, zo verklaarde hij in gesprek met de media. Vanuit het Marquez-kamp kwamen de afgelopen dagen wat video’s door waaruit bleek hoe de coureur zijn fitheid getest heeft na de operatie.

In bovenstaande video zie je hoe Marquez thuis in Cervera push-ups deed, in de tweede video hieronder zit Marquez op een oudere versie van de Honda MotoGP-machine en test hij de zitpositie op de RC213V.

Marquez hoopt volgende week terug te keren tijdens de Grand Prix van Tsjechië.