Marquez: MotoGP-titel niet minder waard door mijn afwezigheid

De Honda-rijder heeft zich teruggetrokken uit de race van zondagmiddag. Marquez brak een week geleden zijn bovenarm en probeerde zaterdag wel te rijden, maar dat bleek niet mogelijk. Na de race van vorig weekend deed Honda-teambaas Alberto Puig uitspraken dat de winnaar van het wereldkampioenschap in 2020 “niet helemaal voldaan” kon zijn omdat Marquez geblesseerd was. Deze uitspraken werden later rechtgezet door de voorman van Honda.

Zaterdag reageerde Marquez zelf ook op de beweringen. “Als je kampioen bent komt dat omdat je iets beter hebt gedaan dan anderen. De waarde blijft hetzelfde. Natuurlijk wil je dat je tegenstanders altijd zo sterk mogelijk zijn als je tegen ze moet racen, je wilt ze allemaal op de baan hebben voor het gevecht. Je wilt een kampioenschap winnen als iedereen goed is. Maar als iemand geblesseerd raakt, is dat niet de fout van een ander. De waarde van de titel blijft ondanks dat hetzelfde.”

Nadat Valentino Rossi al verklaarde dat het kampioenschap van Marquez ‘nog niet voorbij’ is, denkt ook Petronas SRT-coureur Fabio Quartararo dat Marquez alsnog tot de titelkandidaten hoort. “Natuurlijk is hij een titelkandidaat”, aldus de polesitter van de GP van Andalusië. “Met twee nulscores wordt het moeilijk om kampioen te worden omdat het seizoen kort is, maar we kennen het potentieel van Marc. Vorig jaar scoorde hij een recordaantal punten, dat laat zien dat hij altijd titelkandidaat is. We hebben nu een goede kans voor het kampioenschap te vechten, we doen ons best maar hij zal er in Brno ook weer in goede conditie bij zijn. We moeten ons beste beentje voor zetten, maar we moeten altijd rekening met hem houden.”

Met medewerking van Lewis Duncan