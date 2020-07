Quartararo voor Dovizioso in warm-up GP van Andalusië

Quartararo noteerde een 1.37.710 in zijn elfde en laatste ronde van de twintig minuten durende sessie. De polesitter reed zijn tijd op de hard/soft-bandencombinatie, naar verwachting ook de keuze voor de race. Anrea Dovizioso klokte de tweede tijd en dat kwam als een welkome boost voor de Italiaan. De Ducatist was zaterdag niet te spreken over de wispelturige GP20 en eindigde in de kwalificatie op P14. Dovizioso klokte zondagochtend een 1.37.824. Maverick Viñales eindigde daarachter op de derde plaats, iets meer dan een tiende achter Quartararo.

Francesco Bagnaia eindigde op de vierde plaats voor Takaaki Nakagami en Brad Binder. Aleix Espargaro vertegenwoordigde Aprilia in de top-zeven, hij werd zevende op drie tienden van Quartararo. Joan Mir reed de achtste tijd voor Franco Morbidelli en Pol Espargaro.

Valentino Rossi eindigde op de twaalfde plaats op iets minder dan een halve seconde van zijn merkgenoot. Alex Rins reed slechts vier ronden en was bijna zes seconden langzamer dan Quartararo, de Spanjaard kampt nog altijd met een schouderblessure. Cal Crutchlow deed het iets beter, hij eindigde op precies een seconde van Quartararo op de zeventiende plaats.

De Grand Prix van Andalusië begint zondagmiddag om 14.00 uur.

Uitslag Grand Prix van Andalusië - Warm-up