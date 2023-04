Alex Marquez gokt en pakt spectaculaire pole in Argentinië

Q1: Marquez ondanks onschuldige val door, Quartararo verrast

Slechts acht coureurs kwamen op de baan voor Q1 en de omstandigheden waren behoorlijk complex. Aan het eind van de derde training was het gestopt met zachtjes regenen. Tot dan toe waren de rijders met slicks op de baan gekomen, maar bij aanvang van Q1 moesten ze wel overstappen op de regenbanden van Michelin. Fabio Quartararo blonk in het verleden niet uit in deze omstandigheden en moest op jacht naar een plekje bij de eerste twee, Jack Miller was als specialist in deze omstandigheden ook present in deze sessie. Raul Fernandez was de enige die een moedige poging deed op slicks, maar hij zag vrij snel in dat het zinloos was en bracht zijn RNF Aprilia weer binnen voor een vroege bandenwissel.

De eerste tijd kwam op naam van Alex Marquez, hij reed 1.47.659. Het was de opmaat naar meer, hij verbeterde zich in de volgende ronde met een tiende. Quartararo kreeg aan het begin van de sessie de schrik van zijn leven toen hij rechtdoor schoot aan het eind van het lange rechte stuk voor bocht 5. Hij herpakte zich vrij snel en kwam in zijn derde ronde vervolgens tot de voorlopig snelste tijd: 1.47.397. De Fransman wist ook dat er nog werk aan de winkel was, maar dit was toch een knappe eerste poging. Marquez verbeterde zich intussen ook en verstevigde zijn tweede plek.

Het was een kwestie van blijven rijden en de Spanjaard vond steeds meer informatie om sneller te gaan. Hij verbeterde zich weer, deze keer klokte hij 1.47.317. Quartararo zat op de tweede plek. Raul Fernandez – nu op regenbanden – deed het ook niet onaardig. Hij klom op naar de derde plek. Marquez bleef echter aan kop, ondanks een valpartij in zijn laatste ronde. Quartararo bleef op zeven honderdsten steken en ging ook mee. Fernandez bleef steken op de derde plek voor Fabio di Giannantonio. De beide KTM-rijders kwamen er simpelweg niet aan te pas in deze sessie, zij eindigde op de vijfde en zesde plek. Augusto Fernandez werd voorlaatste, Joan Mir was namens Repsol Honda de hekkensluiter. Hij had zijn gripproblemen uit de trainingen nog niet opgelost.

Alex Marquez was na zijn val op de motor terug naar de pits, maar die vloog in de brand. De marshals schoten te hulp en blusten de machine, maar Marquez moest het tweede deel van de kwalificatie aanvangen op zijn tweede motor.

Q2: Spectaculaire gok voor slicks betaalt zich uit

Met de listige omstandigheden waren Quartararo en Marquez in het voordeel door de meters die ze al gemaakt hadden. Vooral voor de Gresini-rijder was het de vraag of hij met dezelfde afstelling de baan op zou kunnen na het kleine brandje in Q1. Zij begaven zich naar de baan in de jacht op pole-position en het was inmiddels gestopt met regenen. Dat zorgde ervoor dat het tempo direct flink hoger lag aan het begin van de vijftien minuten durende training.

Johann Zarco bewees dat door meteen in zijn eerste vliegende ronde een 1.46.834 te noteren. Hij was daarmee flink rapper dan wat er tot dat moment gereden was. Maverick Viñales sloot aan op de tweede plek voor Franco Morbidelli en Fabio Quartararo. De coureurs circuleerden nog een tijdje op de baan, maar de omstandigheden werden beter en zochten naar het moment om de stap naar slicks te maken.

Met zo’n vier minuten te gaan was Marco Bezzecchi de eerste die het waagde gevolgd door een heel aantal andere rijders. Jorge Martin veranderde niet en begon met een nieuwe set regenbanden aan zijn laatste run. Aleix Espargaro was intussen nog op de baan en ging naar 1.46.967, Morbidelli kwam ook weer met een verbetering. Op regenbanden verbeterde hij zich naar 1.45.982. Hij had daarmee de voorlopige pole te pakken. Alex Marquez verbeterde zich op slicks naar 1.46.236 en Bezzecchi deed er ook een schepje bovenop. Hij kwam op de slicks naar 1.44.053 naar de pole-positie. Bagnaia ging naar de tweede plek terwijl Alex Marquez voor een sensatie zorgde. Met 1.43.881 bezorgde hij Gresini Ducati pole-position.

Bezzecchi eindigde op de tweede plek voor Bagnaia. Franco Morbidelli was de snelste op regenbanden, twee seconden achter Marquez op de vierde plek. Maverick Viñales eindigde op de vijfde plek terwijl Johann Zarco zesde werd. Luca Marini maakte iets te laat de overstap naar slicks en kwam niet verder dan 1.46.588. Hij werd zevende. Jorge Martin eindigde op de achtste plek voor Aleix Espargaro, die flink aan de bak moet om zijn overwinning van vorig jaar te herhalen.

Fabio Quartararo werd tiende en gaat opnieuw twee lastige races tegemoet. Takaaki Nakagami werd elfde, net voor teamgenoot Alex Rins.

De MotoGP Sprint(race) begint zaterdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd.