Startopstelling MotoGP Sprintrace en Grand Prix van Argentinië

Alex Marquez vreesde dat zijn kwalificatie klaar was nadat hij in de slotfase van Q1 een onschuldige en even onnodige val meemaakte. Hij ging desondanks door en gokte in het tweede deel van de kwalificatie op het juiste moment om de overstap te maken naar slicks. Op de opdrogende baan produceerde hij vervolgens een 1.43.881.

Daarmee was hij ruim anderhalve tiende sneller dan Marco Bezzecchi terwijl wereldkampioen Francesco Bagnaia volgde op ruim acht tienden. Marquez, Bezzecchi en Bagnaia vormen zaterdag én zondag de eerste startrij in zowel de Sprint als de Grand Prix.

Franco Morbidelli verraste door de vierde startplek te veroveren, hij deed dat voor Aprilia-man Maverick Viñales en Johann Zarco. Luca Marini stapte iets te laat over op slicks en eindigde als zevende voor merkgenoot Jorge Martin. Aleix Espargaro was vrijdag overtuigend de snelste, maar miste de slag in de kwalificatie en werd negende. De vierde startrij wordt bezet door Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami en Alex Rins.

De MotoGP Sprint begint zaterdagavond om 20.00 uur Nederlandse tijd, zondagavond staat de start van de Grand Prix gepland voor 19.00 uur Nederlandse tijd.

Bekijk hieronder de volledige startopstelling voor de GP van Argentinië