De eerste Grand Prix van het MotoGP-seizoen 2023 zit erop. De coureurs en teams hebben echter weinig tijd om bij te komen. Vanuit Portimao reist het circus direct door naar Argentinië, waar dit weekend de tweede ronde van het seizoen plaatsvindt. Toch zal niet iedereen in het vliegtuig naar het Autodromo Termas de Rio Hondo stappen. Pol Espargaro kwam in de training in Portugal zwaar ten val. Hij liep daarbij een gebroken rugwervel, een longkneuzing en een gebroken kaak op. Enea Bastianini werd in de sprintrace onderuit gekegeld door Luca Marini en liep daarbij een breukje in zijn schouderblad op. De Ducati-fabrieksrijder mist daardoor eveneens de Grand Prix van Argentinië. Datzelfde geldt voor Marc Marquez. De Honda-rijder kwam in de race in aanraking met Miguel Oliveira na een grote inschattingsfout. Hoewel het in eerste instantie leek dat de Portugees geen letsel had opgelopen, wees nader onderzoek in zijn thuisland anders uit. Zijn team heeft laten weten dat Oliveira niet kan deelnemen aan de komende race. Marquez kwam eveneens niet ongehavend uit de strijd: hij brak daarbij een middenhandsbeentje en moest direct onder het mes. De meervoudig wereldkampioen reist daardoor niet af naar Argentinië.

MotoGP tijden: Grand Prix van Argentinië 2023

De MotoGP Grand Prix van Argentinië vindt plaats op zondag 2 april. De race gaat om 14.00 uur van start, dat is 19.00 uur in de Nederlandse avond. De MotoGP-rijders krijgen 25 ronden op het 4,81 kilometer lange Autodromo Termas de Rio Hondo voor de kiezen. Ook op zaterdag wordt er al geracet: de MotoGP sprintrace in Argentinië gaat om 15.00 uur lokale tijd van start, dat is 20.00 uur in Nederland. De winnaar van deze race krijgt twaalf punten, met negen punten voor de nummer twee en zeven voor de nummer drie. Daarna neemt het telkens met een punt af tot de nummer negen.

Voordat het zover is, wordt er nog uitgebreid getraind. Op vrijdag staan twee trainingssessies op het programma. De eerste training gaat om 15.45 uur Nederlandse tijd van start en duurt 45 minuten. De tweede vrije training heeft een lengte van 60 minuten begint om 20.00 uur Nederlandse tijd. Op zaterdag staat er vanaf 15.10 uur Nederlandse tijd nog een dertig minuten tellende training op het programma. Vrijwel aansluitend, om 15.50 uur, gaat de kwalificatie van start. Deze bestaat zoals gebruikelijk uit twee segmenten. De uitslag bepaalt de startopstelling voor zowel de sprintrace als de Grand Prix.

Sessie Datum Lokale tijd Nederlandse tijd Moto3 VT1 Vrijdag 31 maart 09.00u - 09.35u 14.00u - 14.35u Moto2 VT1 Vrijdag 31 maart 09.50u - 10.30u 14.50u - 15.30u MotoGP VT1 Vrijdag 31 maart 10.45u - 11.30u 15.45u - 16.30u Moto3 VT2 Vrijdag 31 maart 13.15u - 13.50u 18.15u - 18.50u Moto2 VT2 Vrijdag 31 maart 14.05u - 14.45u 19.05u - 19.45u MotoGP VT2 Vrijdag 31 maart 15.00u - 16.00u 20.00u - 21.00u Moto3 VT3 Zaterdag 1 april 08.40u - 09.10u 13.40u - 14.10u Moto2 VT3 Zaterdag 1 april 09.25u - 09.55u 14.25u - 14.55u MotoGP VT3 Zaterdag 1 april 10.10u - 10.40u 15.10u - 15.40u MotoGP Q1 Zaterdag 1 april 10.50u - 11.05u 15.50u - 16.05u MotoGP Q2 Zaterdag 1 april 11.15u - 11.30u 16.15u - 16.30u Moto3 Q Zaterdag 1 april 12.50u - 13.30u 17.50u - 18.30u Moto2 Q Zaterdag 1 april 13.45u - 14.25u 18.45u - 19.25u MotoGP Sprint Zaterdag 1 april 15.00u 20.00u MotoGP Warm-up Zondag 2 april 09.45u - 09.55u 14.45u - 14.55u Moto3 Race Zondag 2 april 11.00u 16.00u Moto2 Race Zondag 2 april 12.15u 17.15u MotoGP Race Zondag 2 april 14.00u 19.00u