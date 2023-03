Espargaro geopereerd aan rechterarm, MotoGP-opener niet in gevaar

Tijdens de tweedaagse pre-season test van de MotoGP in Portimao klaagde Aleix Espargaro dat hij tijdens het rijden pijn voelde op de sterk veranderde Aprilia RS-GP. Aanvankelijk vreesde de Catalaan dat hij last had van het compartimentssyndroom, een veel voorkomende kwaal waarbij de armzenuwen van de coureur bekneld zijn. Daaraan werd Espargaro in 2010 en 2021 al geopereerd. Na onderzoek door de WK-artsen in Portimao bleek echter dat er geen sprake was van de zogenaamde arm pump, maar dat het ging om een spierontsteking in de rechterarm.

Espargaro meldde na afloop van de test al dat hij zich maandag in Barcelona zou melden voor onderzoeken, waarna een operatie tot de mogelijkheden behoorde. Dinsdagochtend was het zover voor de nummer drie van het afgelopen WK: in de Dexeus Kliniek werd hij geopereerd aan zijn rechterarm door dokter Xavier Mir, die vorige maand F1-coureur Lance Stroll nog op de operatietafel had liggen. De exacte oorzaak van de problemen bleek fibrose te zijn, wat door belasting een ontsteking veroorzaakte die druk uitoefende op de mediane zenuw. Het gevolg: Espargaro had daardoor amper kracht in zijn rechterhand.

De operatie komt voor Espargaro op een vervelend moment, want over precies tien dagen wordt in Portimao de eerste vrije training van het nieuwe MotoGP-seizoen verreden, gevolgd door de eerste sprintrace op zaterdag en de eerste hoofdrace op zondag. Deelname aan het evenement komt in principe niet in gevaar. "Hij is in principe geen twijfelgeval voor de race. De operatie die Aleix heeft ondergaan, is minder ingrijpend dan die van een compartimentssyndroom. Als hij niet 100 procent fit is, dan komt hij er in ieder geval dicht bij", aldus de artsen.