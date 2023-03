Joan Mir: "Het starten van de Honda-motor is een nachtmerrie"

Joan Mir moest op zoek naar een nieuwe werkgever, nadat Suzuki verrassend bekendmaakte dat het eind 2022 de stekker uit het MotoGP-project zou trekken. Dat is inmiddels gebeurd. De voormalig MotoGP-kampioen vond onderdak bij Honda en tekende daar een tweejarig contract. Honda beleefde alleen geen vlekkeloze winter. Ploegmaat Marc Marquez liet optekenen dat de renstal op dit moment goed genoeg is voor de plekken vijf tot en met tien. Mir was aan het einde van de laatste test in Portugal met een dertiende tijd wel de beste van de Honda-coureurs, al heeft de Spanjaard nog moeite om te wennen aan zijn nieuwe motorfiets.

"Alles onthouden is echt een nachtmerrie geweest, met name met het stuur", zegt hij. "Je selecteert neutraal, wat niet de normale neutraal van een straatmotor is, dan stop je, activeer je launch control, moet je alles opnieuw controleren en dan pas start je hem. Het is lastig, want bij Suzuki ging dit op een andere manier. Ik moet wennen aan deze verandering, maar dat is een kwestie van tijd. Na ongeveer vijf races zal het wel automatisch gaan."

Mir is niet de enige nieuweling bij Honda. Voormalig Suzuki-teamgenoot Alex Rins rijdt komend jaar bij satellietteam LCR. Het is voor Mir nog belangrijker dat Ken Kawauchi, de voormalig technisch directeur van Suzuki, door Honda is aangetrokken om de ontwikkeling van de nieuwe RC213V te leiden. Dat vindt de Repsol Honda-coureur geweldig. "Het geeft me vertrouwen", vervolgt hij. "We hebben samen bij Suzuki prachtige prestaties neergezet en het is fantastisch om hem aan boord te hebben. Ik ben erg dankbaar dat ik dit met hem mag meemaken. Hij gaat net als bij Suzuki ook hier goed werk leveren. We hebben wel tijd nodig om dingen te begrijpen en alle mensen te leren kennen, maar ik denk dat we al op de goede weg zijn."