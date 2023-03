KTM zet klein stapje: “Maar we moeten problemen fixen”

De Oostenrijkse armada had een aantal duidelijke opdrachten na afloop van het vorige seizoen, maar na vijf testdagen in Sepang en Portimao is het veilig om te stellen dat de antwoorden allerminst gevonden zijn. Op de slotdag perste Brad Binder er vijf ‘goede’ rondjes uit waardoor hij er in de ranglijst uiteindelijk niet heel slecht voor stond. Het feit dat hij en zijn collega’s de rest van de tijd in het rechterrijtje te vinden waren, voorspelt weinig goeds. “We hebben een aardige stap gemaakt”, zegt Binder over de laatste testdag. “Ik begrijp nu een stuk beter hoe we kunnen verbeteren en we hebben ook een duidelijke richting gevonden waar we naartoe kunnen werken. Van de testdagen die we in de aanloop naar het seizoen gehad hebben, was dit de sterkste. Niet alleen qua resultaten, maar ook qua informatie voor de toekomst.”

Grip aan de achterkant is het grootste manco van de nieuwe RC16. Het versnellen uit de bochten is een probleem, het remmen is met ‘matig contact’ aan de achterkant van de machine ook lastig. Op de laatste dag maakte het team een stapje, maar de basis van de KTM staat minder ver dan dat Binder vooraf hoopte. “Het is iets beter, een klein beetje. We hebben hardware (onderdelen) nodig om het echt te fixen”, aldus de Zuid-Afrikaan, die daarmee terugkijkt op een lastig voorseizoen. “De voorbereiding is echt moeilijk geweest voor ons. Het is nieuw, alles is nieuw. We moeten zorgen dat we weten waar we beginnen en welk onderdeel helpt om vooruit te komen met de problemen die we hebben. Op de laatste dag hebben we een aantal zaken uitgesloten. Het is nu veel specifieker geworden waar we op korte termijn aan moeten werken.”

Iets waar KTM zich wel in verbeterd heeft, is de snelheid in kwalificaties. Te vaak moesten de rijders van het merk vorig jaar uit de achterhoede komen. Hoewel dat een specialiteit is van Binder, wordt het met de invoering van de sprintraces op zaterdag nóg belangrijker om goed te kwalificeren. “Een goede rondetijd is het enige wat ik echt gepresteerd heb”, zegt Binder. “We staan nog niet dicht genoeg, maar ik heb echt een waanzinnige push gedaan. Het is iets waar we aan moeten werken. Ook onze sprintrace-simulaties, waarvan ik er twee gedaan heb, moeten beter. Ik zie nu wel kans om een stap te maken.”