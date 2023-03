De kopman van Aprilia Racing hield het zaterdag eerder voor gezien nadat hij last kreeg van zijn arm. De coureur verklaarde bezorgd te zijn vanwege symptomen van arm pump, een fenomeen waar Espargaro twee jaar geleden nog aan geopereerd was. De fysieke problemen werden vrij snel gelinkt aan de downforce die de nieuwe RS-GP genereert en de extra vleugels die recentelijk toegevoegd werden aan het pakket. Na onderzoek door medici op het circuit werd uitgesloten dat het om arm pump gaat, maar is een ontsteking geconstateerd. Dit wordt maandag in Barcelona verder onderzocht waarna een operatie tot de mogelijkheden behoort.

“We hebben hier scans gemaakt met de artsen en het lijkt erop dat er littekenweefsel zit dat op de spier drukt, daardoor heb ik geen kracht in mijn arm”, legt Aleix Espargaro uit. “Het lijkt erop dat ze het moeten openen, moeten schoonmaken en het vervolgens weer kunnen dichten. Het is geen dramatische ingreep, maar maandag ben ik in Barcelona om het te checken. Het is vreemd en ook wel zorgelijk omdat het geen arm pump is, de onderarm blaast ook niet op. Maar ik had de eerste rondjes totaal geen kracht om te remmen. Ik kan niet laat remmen. Het is vreemd.”

Espargaro ging zaterdag onderuit en vreest dat het probleem daar ontstaan is. “Het is denk ik een gevolg van de crash, er zit een dikke ontsteking in de arm. Het is alsof de spier gedrukt wordt en het voelt niet als arm pump. Het voelt alsof mijn arm slaapt en dat is frustrerend.”