Sensatie in Moto3: Acosta zegeviert na start uit pitstraat

In de namiddag stonden achttien hectische ronden op het programma voor de 28 losgeslagen Moto3-coureurs. Zeven van hen moesten na een incident in de tweede vrije training vanuit de pitstraat starten. Pedro Acosta was een van hen. Aan het eind van de eerste ronde hadden Acosta en zijn groepsgenoten een achterstand van meer dan 9 seconden. Dat was echter geen belemmering voor de jonge Spanjaard om naar voren te rijden.

Enkele ronden voor het eind van de race had hij de aansluiting te pakken bij de kopgroep en wist hij door te drukken. Na inhaalacties op enkele concurrenten kwam hij in de laatste ronde zelfs aan de leiding en leek hij er op een gegeven moment mee weg te zijn. Acosta had bij het ingaan van de laatste sector een voorsprong van drie tienden op Darryn Binder, maar in de laatste rechte lijn kwam de Zuid-Afrikaan nog behoorlijk dichtbij.

De finish kwam echter vijf meter te vroeg voor Binder, die op 39 duizendsten van Acosta bleef steken. De 16-jarige Acosta pakte zodoende zijn eerste overwinning in de Grand Prix-paddock en vooral de manier waarop is eentje waar nog lang over nagepraat gat worden. Binder nam genoegen met de tweede plaats terwijl Niccolo Antonelli namens Avintia op de derde plaats eindigde.

Andrea Migno reed lange tijd aan kop in de race, maar werd vierde. Kaito Toba werd vijfde terwijl Izan Guevara herstelde van zijn val in de warm-up en op de zesde plaats aan de meet kwam. Ayumu Sasaki werd zevende terwijl Ryusei Yamanaka achtste werd. Qatar GP-winnaar Jaume Masia raakte in de laatste ronde betrokken in een incident met Gabriel Rodrigo, de twee reden tot dat moment in de kopgroep. Masia verloor zijn evenwicht, maar bleef overeind. Hij eindigde op de negende plaats. Romano Fenati moest ook vanuit de pitstraat starten, hij werd tiende.

Jeremy Alcoba en John McPhee deden tot vier ronden van het eind mee om de overwinning, maar kwamen ten val aan het eind van het rechte stuk. Alcoba verloor controle over de machine en nam de ongelukkige McPhee mee in zijn val. De Schot was vervolgens furieus en richtte zijn woede op Alcoba, die op zijn beurt ook niet veel aan het incident kon doen. McPhee deelde echter wel een trap uit aan de Spanjaard.

Over twee weken gaat het WK verder met de derde ronde in Portugal.

Uitslag Moto3 Grand Prix van Doha