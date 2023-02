RW Racing begint met nieuwe titelsponsor aan Grand Prix-seizoen

Het seizoen 2022 was een transitiejaar voor de renstal uit Dwingeloo. Het team stapte af van de samenwerking met de Japanse constructeur NTS en besloot over te stappen op de vertrouwde machines van het zeer succesvolle Kalex. Die kwamen vrij nadat elders op de grid verschuivingen plaatsvonden. RW Racing moest het in 2022 nog wel doen met de 2021-versie van de Kalex, maar dat was niet erg met de nieuwe line-up. In 2023 schakelt RW Racing door. Met dezelfde line-up, maar met een versterkte technische samenwerking met Kalex. Het team heeft dit jaar de beschikking over de 2023-machine van Kalex.

Zonta van den Goorbergh maakte in 2022 de grote sprong van het juniorwereldkampioenschap Moto3 naar de Moto2. Die stap was behoorlijk grote voor de jongeling uit Breda. De aanpassing verliep echter aardig goed voor Van den Goorbergh, die de achterstand op zijn concurrenten wist te verkleinen en meermaals dicht bij de punten kwam. “Ik heb uiteraard erg veel zin in het nieuwe seizoen. We hebben hard gewerkt tijdens de winter om ons helemaal klaar te stomen. We hopen wat mooie resultaten binnen te slepen dit seizoen, we hebben ‘up-to-date’ materiaal dat perfect is klaargemaakt door het fantastische team. Afgelopen jaar heb ik veel geleerd en ik kan niet wachten om te laten zien wat we met zijn allen kunnen.”

Barry Baltus begint bij RW Racing aan zijn derde jaar in de Moto2-klasse. Na een gestage verbetering in het eerste jaar, kampte de Waalse rijder vorig jaar met blessures. Hij moest daardoor verschillende races missen, maar bewees wel degelijk over de snelheid te beschikken op het tweede Grand Prix-niveau. “Het wordt mijn derde jaar met het team en ik ben heel blij dat we samen blijven werken. Ik ken iedereen en iedereen kent mij: dat maakt het makkelijker. We weten van elkaar hoe we werken. Dit jaar hebben we ook de 2023 Kalex en beschikken we dus over hetzelfde materiaal als alle anderen. Ik kan niet wachten om over twee weken in Jerez weer te beginnen en ik hoop dat we er een mooi seizoen van kunnen maken.”

RW Racing heeft voor dit seizoen de samenwerking met Fieten Olie geïntensiveerd. Het bedrijf was al een van de grote sponsoren van het team onder leiding van Jarno Janssen, maar is vanaf heden de titelsponsor: Fieten Olie Racing GP.