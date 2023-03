In de aanloop naar het nieuwe Moto2-seizoen, dat op 24 tot en met 26 maart van start gaat in Portimao, hebben de teams en coureurs slechts één officiële test. Die vindt tussen 17 en 19 maart eveneens plaats op het Portugese circuit. Toch het deelnemersveld de afgelopen twee dagen alvast wennen aan het nieuwe materiaal voor 2023, want alle teams waren present in Jerez voor een collectieve privétest. Ook het Nederlandse RW Racing GP was dus van de partij met rijders Barry Baltus en Zonta van den Goorbergh. Na een winter testen op productiemotoren konden zij daar alvast kennismaken met het nieuwste materiaal van Kalex.

Baltus sloot de tweedaagse test af met de negende tijd, met 1.42.190 was hij zo'n acht tienden langzamer dan snelste man Pedro Acosta. Teamgenoot Van den Goorbergh eindigde op de twintigste stek op 1,6 seconde van de snelste man. "De kop is eraf, de eerste twee testdagen van het seizoen zijn achter de rug. Ik denk dat we heel tevreden kunnen zijn met wat we gedaan hebben de afgelopen dagen", vertelde teammanager Jarno Janssen over de test in Jerez, die goed is verlopen voor RW Racing. "We hebben eigenlijk niet zo gek veel problemen gehad, meer de routinedingetjes die erbij horen als je na lange tijd weer begint. Verder is het eigenlijk heel goed verlopen en ik denk dat we met een goed gevoel naar Portimão gaan."

Van den Goorbergh positief ondanks moeizame tweede testdag

Toch moest ook Janssen erkennen dat Van den Goorbergh het niet makkelijk had tijdens de eerste test van 2023, iets wat het jonge Nederlandse talent na afloop zelf ook toegaf. "Vandaag was allesbehalve een makkelijke dag. Ik was een beetje de weg kwijt, gelukkig hebben we aan het einde van de dag nog een aantal goede runs gereden waardoor we dat weer een beetje hebben om kunnen draaien", verklaarde Van den Goorbergh, die door het betere einde toch met een positieve mindset kan afreizen naar de driedaagse test in Portimao. "Dat is toch een circuit dat me toch iets beter ligt dan Jerez. We zullen zien hoe de test daar gaat verlopen, daarna hebben we meteen het eerste raceweekend dus alle ogen zijn daarop gericht."

Intussen liet Baltus met zijn negende tijd zien dat hij helemaal hersteld is van de enkelblessure die hij eind 2022 opliep. De Belg deed daarmee waar Janssen en RW Racing op hoopten. "Met Barry sluiten we af in de top tien wat natuurlijk in de lijn der verwachtingen ligt, terwijl Zonta vandaag een iets moeilijkere dag heeft gehad. Toch wist hij zich vanmiddag weer goed te herpakken en zijn ritme weer te vinden, dat hoort er gewoon bij in het begin", aldus Janssen, die met het team en de rijders gaat toewerken naar de eerste race van het seizoen. "Nu gaan we naar Portimão om nog drie dagen te testen voordat we aan het nieuwe seizoen beginnen."