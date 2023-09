Doel Van den Goorbergh in Misano duidelijk: Goede vorm doortrekken

Het tweede seizoen van Zonta van den Goorbergh in de Moto2 is inmiddels ruimschoots over de helft. Aan de vooravond van de Grand Prix van San Marino staat hij nog altijd droog wat betreft het scoren van punten, maar de afgelopen races is er duidelijk een opwaartse lijn te zien voor de 17-jarige Nederlander. Vooral de kwalificaties zijn recent verbeterd: sinds de zomerstop stond hij iedere keer in Q2. In Silverstone zette hij in een natte kwalificatie zijn beste prestatie tot dusver neer door de derde plek op de eerste startrij te veroveren, gevolgd door twee directe plaatsingen voor Q2 in Oostenrijk en Catalonië.

De drie sterke kwalificaties leverden Van den Goorbergh dus geen punten op, maar wel is het gevoel bij de coureur van Fieten Olie Racing GP goed. Bovendien werd er daags na de Catalaanse Grand Prix nog een dag getest op het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar de teams en coureurs uit de Moto2 alvast kennis konden maken met de banden van Pirelli, die vanaf 2024 gebruikt worden in de klasse. "Na vier dagen op de motor te hebben gezeten stappen we over een paar dagen alweer op in Misano", blikt Van den Goorbergh alvast vooruit op de aankomende race. "We hadden een goed weekend in Barcelona met op zondag mijn beste race tot dusver, zeker gezien het gat naar de winnaar. Na twee goede Grand Prix-weekenden zitten we in een goede trend en het doel is natuurlijk om dat in Misano en de daaropvolgende Grands Prix voort te zetten."

De Grand Prix van San Marino op Misano World Circuit Marco Simoncelli is de laatste Europese race voordat de Moto2 aan een reeks van zeven overzeese races begint. Tijdens het treffen in de regio Emilia-Romagna krijgen Van den Goorbergh en teamgenoot Barry Baltus gezelschap van Mattia Pasini, die met een wildcard zijn opwachting maakt. Het is de tweede keer dit seizoen dat de Italiaan erbij is, nadat hij de Italiaan in Mugello ook al aan de start stond namens het Nederlandse team.