Gardner met overmacht naar derde zege op rij in GP Duitsland

Polesitter Fernandez maakte een goede start en ging aan het begin van de race aan de leiding, maar kreeg Gardner direct mee in zijn kielzog. De twee waren overduidelijk de snelsten op de baan en sloegen direct een kloof. Al na twee rondjes was het gat meer dan anderhalve seconde. Gardner had rustig in de slipstream van Fernandez kunnen blijven, maar vond dat het niet hard genoeg ging en zette in de vierde ronde de aanval in bij zijn jongere teamgenoot. Fernandez kon volgen, maar al snel bleek hij toch onder druk te staan. In de zesde ronde kwam Fernandez in de problemen toen hij iets te veel vroeg van de voorkant van de machine. Hij gleed onderuit en lag uit de wedstrijd.

Gardner had daardoor een levensgrote voorsprong van meer dan vijf seconden op Aron Canet, die indruk maakte op de Sachsenring. Hoewel de Spanjaard een strakke race reed, kwam hij niet meer in de buurt van de WK-leider. Gardner pakte zijn derde overwinning en heeft zijn voorsprong in het kampioenschap uitgebouwd tot maar liefst 36 punten. Daardoor is duidelijk dat hij als leider op vakantie mag gaan en met de best mogelijke positie begint aan de tweede helft van het seizoen. De tweede plaats in de wedstrijd was een prooi voor Canet, die Marco Bezzecchi af wist te houden in de laatste fase van de race. De Italiaanse VR46-rijder werd derde.

Fabio di Giannantonio werd vierde voor Sam Lowes en thuisrijder Marcel Schrotter. De Duitser schoof in de laatste ronde nog twee plekjes op door twee afzonderlijke crashes van Xavi Vierge en Ai Ogura. Jorge Navarro schoof daardoor op naar de zevende plaats met Albert Arenas op P8. Marcos Ramirez werd negende terwijl Cameron Beaubier de tiende plaats pakte. De Amerikaan profiteerde van de fout die zijn landgenoot Joe Roberts maakte. Roberts ging net als Ogura en Vierge in de laatste ronde van de race onderuit.

Na een solide weekend kende Bo Bendsneyder een moeizame wedstrijd op zondag. De Rotterdammer won een plekje bij de start en kwam als achtste door, maar leverde dat gewonnen plekje heel snel weer in toen hij in bocht 12 bijna de controle over de machine verloor. Vanaf dat moment was het lastig voor Bendsneyder, die het tempo van zijn voorgangers niet kon bijbenen. Hij zakte langzaam maar zeker weg tot buiten de punten, maar crashes van Ogura, Vierge en Roberts zorgden ervoor dat Bendsneyder als dertiende de finish bereikte. Hij pakte daardoor kostbare punten en is weer een plekje geklommen in het kampioenschap. Bij aanvang van de Dutch TT in Assen staat Bendsneyder op de elfde plaats.

Bij NTS RW Racing kon er ook een klein feestje gevierd worden. Barry Baltus eindigde als veertiende en de jonge Belg scoorde daarmee zijn eerste WK-punten in de Moto2-klasse.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Duitsland