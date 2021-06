Moto2 Assen: Fernandez pakt pole, Bendsneyder dertiende

Net als een week geleden was Fernandez de sterkste in de kwalificatie. Op het TT Circuit kwam hij tot 1.36.356 in Q2. Hij was daarmee enigszins sneller dan Remy Gardner. De beide teamgenoten, volgend jaar gaan ze samen naar de MotoGP, beginnen daarom weer met de beste uitgangspositie aan de race. Moto2-veteraan Sam Lowes kwam tot de tweede plaats voor Aron Canet en Hector Garzo.

Ai Ogura kwam knap tot de zesde tijd met Jorge Navarro op de zevende stek. Augusto Fernandez raakte zijn snelste tijd in Q2 kwijt en moest daardoor genoegen nemen met de achtste plaats. Lorenzo Dalla Porta werd negende voor Tony Arbolino.

Bo Bendsneyder kende een wisselvallige kwalificatie op het TT Circuit. Toch boekte hij flink wat verbetering ten opzichte van vrijdag, toen het heel moeizaam liep bij de Nederlander. Hij wist zich in de drie trainingen niet in de top-veertien te plaatsen en moest daarom aan de bak in Q1. Bendsneyder ging in Q1 met zijn tweede run naar de eerste plaats. De 1.36.775 werd niet meer geëvenaard.

Daarmee ging hij ruimschoots door naar het tweede deel. Daarin had Bendsneyder niet het tempo om nog een keer te knallen. Hij eindigde op de dertiende plaats, net achter teamgenoot Thomas Lüthi.

Uitslag kwalificatie Moto2 TT van Assen