KTM: Fernandez wil graag nog een jaar in Moto2 blijven

Fernandez maakte dit seizoen de overstap van Moto3 naar Moto2 en heeft zich sindsdien vaak van zijn goede kan laten zien. Hij schreef al twee races op zijn naam en zit volop in de titelstrijd met teamgenoot Remy Gardner. De Australiër staat aan de leiding in het Moto2-kampioenschap en heeft inmiddels gehoord dat hij volgend jaar overstapt naar de tweede MotoGP-formatie van KTM, het Tech3-team. Fernandez is een van de kandidaten om met Gardner mee te gaan naar het Franse team. In gesprek met Motorsport.com gaf Beirer aan dat Fernandez de voorkeur geeft aan een extra jaar in Moto2.

“Op dit moment is er niet veel beweging, een paar weken geleden sprak ik Raul voor het laatst en toen gaf hij toe graag nog een jaar in Moto2 te blijven”, zei Beirer in een exclusief gesprek met Motorsport.com. “Het geeft ons ook de tijd om de opties rustig te bekijken, we hebben besloten dat Remy promotie krijgt. We geloven in hem en sindsdien heeft hij laten zien nog sterker te zijn dan we dachten. Dat is mooi om te zien, dit nieuws gaf hem blijkbaar een vertrouwensboost. We hebben nu ook twee goede rijders bij Tech3, Iker Lecuona en Danilo Petrucci. We hebben voor beide bewondering en we denken dat zij nog niet klaar zijn. We moeten zorgen dat we Miguel en Brad beter laten functioneren. Dat is een belangrijk doel voor ons, ook om Iker en Danilo beter te maken. Iedereen heeft kans om in het team te blijven. Raul blijft dan in Moto2 en Pedro Acosta blijft mogelijk in Moto3. We nemen de tijd om tot een beslissing te komen. De komende weken zul je wat dat betreft weinig nieuws van KTM krijgen.”

Geen haast met Acosta

Fernandez werd ook in verbrand gebracht met een overstap naar Yamaha om daar de plek van Valentino Rossi over te nemen, maar het merk zou dan voor een exitclausule moeten betalen. Door de promotie van Gardner naar de MotoGP is de 17-jarige Pedro Acosta in beeld gekomen om vroeg over te stappen naar de Moto2-klasse. Beirer zegt echter geen haast te hebben met Acosta. “We moeten hem de tijd geven”, zei Beirer. “Je hoeft een 16-jarige niet overhaast door de klassen te laten gaan. Zeker niet als je ziet dat andere geweldige coureurs twee jaar in Moto3 reden en daarna twee jaar in Moto2. Dan komt de overstap naar de MotoGP en ze hebben daarna nog een hele carrière voor zich. MotoGP-rijders van 30, 31 of 33 kunnen nog prima presteren. Zelfs als je ouder bent dan 20 jaar, dan heb je nog altijd kans om een lange carrière te hebben in MotoGP. We blijven wat dat betreft rustig, laten jongens ontwikkelen en proberen ze een goede opleiding te geven. Op het moment dat iedereen het had over de promotie van Pedro naar de Moto2, toen had hij een paar moeilijke races. Hij leert snel, maar we luisteren vooral naar de rijder. We pushen niemand naar een andere klasse, we willen van henzelf en de ouders weten wat wijsheid is. Dat is voor ons de basis voor het gesprek. Als hij zegt dat hij graag naar Moto2 wil, zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Hetzelfde geldt voor een langer verblijf in Moto3, wij zullen altijd luisteren. Deze jongens ontwikkelen zich zo snel dat we onszelf ook tijd moeten gunnen om beslissingen te nemen. We gaan niet te vroeg want zo’n jonge rijder kan zich van mei tot november nog flink ontwikkelen.”