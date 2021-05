Bendsneyder kon dit weekend steeds maar een paar rondjes pushen voor het “gevaarlijk” werd. Bendsneyder wist om die reden ook niet hoever hij in de race zou komen. Ondanks dat sleepte de coureur – weliswaar met een beetje geluk – nog een WK-punt uit het vuur. Lange tijd reed hij op de zestiende plaats, maar in de slotfase ging de Amerikaanse coureur Cameron Beaubier onderuit waardoor Bendsneyder toch nog in de punten eindigde.

“Het was een hele zware race, maar dat wisten we voor de wedstrijd al omdat ik last zou hebben van m’n arm”, verklaarde Bendsneyder. “De mensen van Clinica Mobile en mijn team hebben geweldig werk verricht door me te helpen met de positie op de motor, ze hebben me bovendien steeds gemasseerd waardoor het iets beter voelde. De laatste tien ronden van de race waren erg zwaar, zeker in de bochten naar rechts. Ik had geen kracht en kon niet rijden zoals ik graag wilde. Uiteindelijk hebben we een punt gepakt en dat is niet slecht. Het gevoel met de motor was vrij aardig, daar ben ik blij mee.”

Na afloop bevestigde Bendsneyder dat hij maandag voor onderzoek naar Barcelona gaat: “Ik moet mijn team bedanken omdat ze me gesteund hebben dit weekend. Ik kijk uit naar de volgende race. Morgen ga ik voor een scan naar Barcelona om te kijken of ik voor Le Mans geopereerd moet worden.”

Bendsneyder was niet de enige coureur die dit weekend worstelde met arm pump. Fabio Quartararo verloor de overwinning in de MotoGP-klasse door fysieke problemen, ook Aprilia-rijder Aleix Espargaro werd beperkt door pijn in de arm. In de Moto2-klasse gaf Raul Fernandez in de slotfase een podium weg door problemen met arm pump.

De Moto2-race in Jerez was zondagmiddag een prooi voor Gresini-rijder Fabio Di Giannantonio.