Di Giannantonio boekt dominante eerste Moto2-zege in Jerez

Di Giannantonio was de dominante factor in de vierde ronde van het wereldkampioenschap. De man uit Rome sloeg na de start een kloof met de eerste achtervolgers. Dat groepje bestond uit vier coureurs: Raul Fernandez, Remy Gardner, Sam Lowes en Marco Bezzecchi. Die laatste maakte een klein foutje en moest in de achtervolging. De VR46-rijder had echter een goed racetempo en vocht zich langzaam maar zeker terug naar de podiumplaatsen.

Bezzecchi's foutje bleek een dure te zijn. Hij wist Lowes, Gardner en Fernandez weer in te halen, maar kwam te laat om de Gresini-coureur nog te bedreigen. Die had bij het ingaan van de laatste ronden een voorsprong van 2,5 seconde en dat was voldoende marge om geen fouten meer te maken in de slotfase. Di Giannantonio boekte zodoende zijn eerste overwinning in de Moto2-klasse. Hij heeft een voorcontract bij Gresini getekend en lijkt hoe dan ook onderweg naar een MotoGP-zitje in 2022.

De strijd om de tweede plaats werd ook vroegtijdig beslist. Bezzecchi passeerde Fernandez en wist vervolgens weg te rijden. Fernandez, die twee weken geleden nog zegevierde in Portugal, maakte in de voorlaatste ronde een foutje en zag Lowes en Gardner voorbijkomen. Gardner drong in de laatste ronde nog aan bij Lowes, maar de Brit verdedigde de laatste podiumplek met succes.

Gardner kwam als vierde aan de finish terwijl Fernandez in de laatste ronde geen vuist meer kon maken. Hij gaf vijf seconden toe op zijn teamgenoot, maar gaat nog altijd aan kop in het kampioenschap. Xavi Vierge werd zesde voor Ai Ogura en Joe Roberts. Aron Canet werd na een wisselvallig weekend negende terwijl Marcel Schrotter de top-tien compleet maakte.

Voor Bo Bendsneyder werd de Grand Prix van Spanje een uitputtingsslag. De coureur kampt al een paar weken met arm pump en kon zodoende niet langer dan een paar ronden pushen zonder dat het gevaarlijk werd. Waarschijnlijk staat de Rotterdammer een operatie te wachten, maar in Jerez moest hij nog een race op de tanden bijten. Bij de start verloor hij een paar plekken, maar zienderogen kwam hij op de drempel van een puntenfinish.

Bendsneyder reed bijna de gehele race op de zestiende plaats en kreeg in de laatste ronde een puntje in de schoot geworpen toen Cameron Beaubier ten val kwam. Een mooie beloning voor Bendsneyder, die ondanks de pijn een sterke wedstrijd reed.

In het wereldkampioenschap is het bijzonder spannend. Fernandez gaat aan kop, maar de eerste vijf rijders staan binnen zeventien punten. Over twee weken gaat het kampioenschap verder met de Grand Prix van Frankrijk.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Spanje