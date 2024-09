Yamaha draagt MotoGP-wildcard Crutchlow in Japan over aan WSBK-rijder

Yamaha was al van plan om een wildcard in te zetten tijdens haar thuisrace in Japan. Eigenlijk was het zitje gereserveerd voor testrijder Cal Crutchlow, maar de Brit is al langere tijd uit de roulatie wegens blessureleed en kan daardoor over twee weken niet deelnemen aan het raceweekend in Motegi. De aanwezigheid van Andrea Dovizioso in de Yamaha-pitbox tijdens de GP van Emilia-Romagna deed vermoeden dat de Italiaan, die al inviel tijdens een testdag, in Japan op de grid zou staan. Dat gebeurt echter niet. "Nee, het wordt Remy Gardner", vertelde de sportief directeur van Yamaha in Misano aan Motorsport.com.

Gardner maakte dit jaar namens Yamaha al twee keer zijn opwachting in de MotoGP. De 26-jarige Australiër mocht begin juli voor het eerst op de YZR-M1 stappen tijdens de Grand Prix van Duitsland, waar hij de vervanger was van de geblesseerde Álex Rins. Met een negentiende plek viel het resultaat weliswaar ietwat tegen, maar Gardner werkte een grotendeels foutloos weekend af. Dat leidde er toe dat Yamaha hem direct na de zomerstop ook opriep om met een wildcard deel te nemen aan de Britse Grand Prix op Silverstone. Die wildcard nam de rijder uit Sydney eveneens over van Crutchlow, die vanwege zijn huidige blessure ook de race voor eigen publiek moest laten schieten.

Verder racet Gardner dit seizoen voor het tweede jaar op rij in het World Superbike, waar hij uitkomt voor GRT Yamaha. Zijn deelname aan de MotoGP-races in Japan zorgt er echter wel voor dat hij een bijzonder drukke periode tegemoet gaat met vijf raceweekenden op rij. Die reeks werd afgelopen weekend afgetrapt met de WSBK-races in Cremona, waarna die klasse volgend weekend op Motorland Aragón racet. Na de GP van Japan volgen in de daaropvolgende twee weekenden nog de laatste twee krachtmetingen van World Superbike in Estoril en Jerez. Met nog drie WSBK-weekenden voor de boeg staat Gardner negende in de tussenstand met 139 punten. De wereldtitel is inmiddels buiten bereik, want zijn achterstand op de geblesseerde koploper Toprak Razgatlioglu bedraagt nog altijd 226 punten.