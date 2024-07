Geblesseerde Crutchlow mist wildcardoptreden MotoGP Silverstone

Eerder dit jaar kondigde Yamaha aan dat testrijder Cal Crutchlow in ieder geval drie keer met een wildcard aan de start van een MotoGP-race zou staan. De 38-jarige Brit zou eigenlijk in Mugello, Silverstone en Misano op de derde YZR-M1 stappen. In Mugello ontbrak Crutchlow echter met pijn in zijn rechterhand, waar hij kort daarvoor aan was geopereerd.

Maandag maakte Yamaha bekend dat hij ook niet deel kan nemen aan zijn thuisrace, de Britse Grand Prix. Daarvoor heeft hij nog altijd te veel last van zijn rechterhand. “Yamaha moet helaas aankondigen dat Cal Crutchlow niet als wildcard deel kan nemen aan de Britse GP vanwege een handblessure”, meldde Yamaha in een verklaring.

Ondanks de absentie van Crutchlow verschijnt Yamaha in het eerste raceweekend na de zomerstop toch met drie motorfietsen aan de start van de Britse Grand Prix. De wildcard van Crutchlow komt namelijk in handen van Remy Gardner. De Australiër kwam afgelopen weekend nog in actie in het World Superbike, waarin hij uitkomt voor GRT Yamaha.

In het weekend ervoor maakte Gardner nog zijn rentree in de MotoGP bij het fabrieksteam van Yamaha, waar hij de geblesseerde Álex Rins verving. Op de Sachsenring kwam hij als negentiende over de finish op 30 seconden van teamgenoot Fabio Quartararo. Wel moest Gardner het doen met het oude aerodynamische pakket van de M1. De zoon van enkelvoudig 500cc-wereldkampioen Wayne Gardner reed in 2022 zijn tot nu toe enige volledige MotoGP-seizoen. Dat deed hij in dienst van KTM Tech3.

Het fabrieksteam van Yamaha verwacht tijdens de Britse Grand Prix op Silverstone gewoon over het vaste rijdersduo te beschikken. Rins moest in Duitsland toekijken vanwege de blessures die hij opliep bij zijn crash tijdens de TT van Assen, maar de Japanse fabrikant gaat ervan uit dat de Spanjaard snel genoeg herstelt om tussen 2 en 4 augustus naast Quartararo plaats te nemen in de pitbox.