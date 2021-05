Bendsneyder kampt al sinds de openingswedstrijd van het seizoen met problemen als gevolg van arm pump. Hierdoor verliest een rijder op een gegeven moment het gevoel in zijn onderarm en hand. Dit ongemakkelijke gevoel gaat niet zomaar weg, in het ergste geval zou er een operatie aan te pas kunnen komen. In het geval van Bendsneyder doet het probleem zich alleen in langere runs voor, waardoor hij zaterdagmiddag in de korte kwalificatie wel voluit kon pushen.

“Ten opzichte van de eerste dag hebben we een grote stap gezet”, aldus Bendsneyder. “Het probleem met de arm is helaas nog steeds niet opgelost en ik kan niet veel ronden rijden. Gelukkig was dat in de kwalificatie niet nodig.” Bendsneyder stond na de drie trainingen niet bij de veertien snelste coureurs, maar plaatste zich vanuit Q1 alsnog voor het slotstuk van de Moto2-dag.

In die sessie kwam Bendsneyder tot de vijftiende tijd, op iets meer dan een seconde van polesitter Remy Gardner. “Ik voelde me in het eerste deel van de kwalificatie heel goed, maar in Q2 stond er meer wind. We moeten begrijpen waarom ik iets langzamer was, maar over het algemeen was het geen slechte dag. We zijn beter geworden.”

Voor Bendsneyder is het een vraagteken wat de race zondag gaat brengen. “Ik werk hard met de Clinica Mobile om te zorgen dat we de problemen [met arm pump] onder de knie krijgen. Dan zullen we het morgen wel zien. Ik zal alles geven en wil het team graag bedanken voor de goede motor die ze me dit weekend gegeven hebben.”

De Nederlander heeft zijn teamgenoot Thomas Lüthi overigens in de broekzak. De Zwitser kwam zaterdagmiddag niet verder dan de 26ste plek.