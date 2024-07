Gardner ziet invalbeurt niet als sollicitatie voor MotoGP-zitje 2025

Tijdens de Duitse Grand Prix mag Remy Gardner invallen bij Yamaha voor de in Assen geblesseerd geraakte Álex Rins. Anderhalf jaar na zijn noodgedwongen vertrek bij KTM Tech3 keert de Australiër, die tegenwoordig voor GRT Yamaha racet in het World Superbike, terug in de MotoGP. De oproep is onverwachts gekomen, vertelt hij op de donderdag op de Sachsenring. "Nee, [een invalrol] is nooit besproken. Het is wel fijn om te denken dat Yamaha me zo hoog op de lijst heeft staan", zegt hij. "Ik verwachtte eerlijk gezegd niet dat ik nog op een GP-motorfiets zou rijden. Het is altijd goed om terug te komen en op deze geweldige machines te rijden, maar het wordt zeker niet makkelijk. Ik heb maar één dag op de motor voordat we zaterdag de eerste race hebben."

De timing van de invalbeurt van Gardner is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Tijdens de TT van Assen werd bekend dat Yamaha vanaf 2025 weer een satellietteam heeft in de MotoGP, doordat Pramac de motoren van Ducati verruilt voor de Japanse exemplaren uit Iwata. Hoewel de zitjes in het fabrieksteam inmiddels bezet zijn door Fabio Quartararo en Rins, is nog onduidelijk wie volgend jaar op de motorfietsen van het team van Paolo Campinoti zitten. Met een goed optreden kan Gardner zich in principe nadrukkelijk in de kijker rijden bij zowel Pramac als Yamaha, maar zelf ziet hij zijn invalbeurt niet als een soort open sollicitatie voor een MotoGP-zitje.

"Je zou kunnen zeggen dat de sterren zich oplijnen, maar eerlijk gezegd denk ik daar niet echt aan. Er is ook geen aanbieding op dit moment, dus ik denk er ook niet aan", verklaart Gardner. "Ik wil hier gewoon mijn werk doen, zien hoe het allemaal loopt en ervan genieten. Mijn focus ligt nu vooral op een sterk kampioenschap in World Superbike en dan zien we wel wat er verder gaat gebeuren." Tegelijkertijd is het nieuws over de samenwerking van Pramac en Yamaha Gardner ook niet ontgaan. "Natuurlijk dacht ik 'oh, dat is mooi', maar zoals gezegd ligt er nog geen aanbieding. Het kan wel een interessante zijn, maar eerst moet ik me focussen op de dingen die ik te doen heb."