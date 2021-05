Bendsneyder woensdag onder het mes voor arm pump

Bendsneyder sleepte afgelopen weekend een felbevochten WK-punt uit het vuur, maar kampte al enkele weken met een opgepompte arm. Dit probleem deed zich tijdens de GP van Doha voor het eerst voor. Tijdens de Spaanse GP was Bendsneyder een vaste gast bij de Clinica Mobile, waar door middel van massage en het tapen van de arm geprobeerd werd om de spanning te verlichten. Na de race liet hij weten dat hem mogelijk een operatie stond te wachten. Maandag bezocht Bendsneyder het Quirónsalud-ziekenhuis in Barcelona voor controle.

“Ik ben vandaag in Barcelona geweest voor een scan bij [MotoGP-arts] Dr. Xavier Mir”, zei Bendsneyder in gesprek met deze site. “Daaruit bleek dat een operatie nodig is om het probleem met arm pump weg te krijgen. Woensdagmiddag lig ik in Barcelona op de operatietafel. Daarna is het een weekje rust pakken en herstellen om daarna in Le Mans weer aan de start te staan.”

Verschillende coureurs hadden tijdens de Spaanse GP last van arm pump. Fabio Quartararo was zo’n beetje het grootste slachtoffer. De Fransman reed fier aan de leiding van de wedstrijd in Jerez toen hij ineens last kreeg en terugviel tot de dertiende plaats. Maandag liet hij de post-race test schieten als gevolg van de fysieke problemen. De Franse sportkrant L’Équipe schreef maandagavond dat Quartararo dinsdag een ‘kleine ingreep’ staat te wachten.

Vrijdag over een week staat de eerste training voor de Grand Prix van Frankrijk op het programma. Bendsneyder is dan gewoon weer van de partij.

