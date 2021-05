Quartararo ging zondag tot de veertiende ronde aan de leiding in de Grand Prix van Spanje, maar viel daarna rap terug. Hij kwam met een van pijn vertrokken gezicht aan de finish. Later verklaarde de coureur dat dit kwam door "een groot fysiek probleem", oftewel een opgepompte arm. De coureur uit Nice werd in 2019 ook al geopereerd aan deze kwaal, maar mogelijk moet hij opnieuw onder het mes.

Maandag staat er in Jerez nog een post-race test op het programma, maar Yamaha heeft inmiddels bevestigd dat Quartararo niet in actie komt. In een verklaring laat het team weten: “Fabio zal vandaag niet rijden tijdens de Jerez-test. Na het probleem waar hij gisteren tijdens de race last van had, zal hij een medische check ondergaan. We zullen een nieuwe verklaring sturen als er nieuws is.”

Quartararo zakte in het laatste kwart van de race ver terug en kwam uiteindelijk als dertiende aan de finish. Hij raakte daardoor ook de leiding in het wereldkampioenschap kwijt aan Ducati-coureur Francesco Bagnaia. Jack Miller schreef de Grand Prix van Spanje op zijn naam.

Marc Marquez verklaarde zondag dat hij de ochtend af wilde wachten en daarna zou besluiten over zijn deelname in de MotoGP-test in Jerez. De Spanjaard had in de ochtend niet gereden, maar Motorsport.com heeft vernomen dat hij later vandaag nog wel in actie komt. De sessie eindigt maandagavond om 18.00 uur. Aan het eind van de ochtend stond Yamaha-rijder Maverick Viñales aan de leiding.