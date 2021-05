Quartararo ging zondag fier aan de leiding toen hij in de tiende ronde ineens snelheid minderde. Van rondjes in de 1.37 zakte de 22-jarige Fransman ineens terug naar rondjes 1.38 en later zelfs 1.39. Aanvankelijk werd gedacht aan een technisch probleem, maar eenmaal terug in de pitbox werd duidelijk dat Quartararo het overgrote deel van de Spaanse GP met fysieke problemen had gereden. Na afloop bezocht hij Clinica Mobile waar hij behandeld werd en zijn rechterarm met ijs koelde. Hij bevestigde dat het ging om een opgepompte rechterarm.

Gevraagd naar een verklaring, zei Quartararo: “Ik had een groot probleem met m’n arm. Het is ontzettend jammer, ik zat heel comfortabel vooraan. Ik reed op de vierde plaats, kon de anderen makkelijk inhalen en had een geweldig tempo. Maar ik had geen enkele kracht meer in m’n arm. Het is zeer teleurstellend, maar ik ben blij met het tempo dat we aan het begin van de race hadden. Ik ben blijven vechten, ook al was het voor drie punten. Ik ben blijven vechten en dat is belangrijk.”

"De kracht vloeide weg"

Quartararo werd in 2019 al eens geopereerd aan een opgepompte arm. Vorig jaar tijdens de Portugese GP speelde het probleem weer op, maar twee weken geleden had de coureur bij de terugkeer in Portimao geen enkel probleem. Des te meer was het in Jerez een onaangename verrassing. “Zodra ik vooraan reed en een seconde voorsprong had, voelde ik de kracht uit m’n arm wegvloeien. Ik had enorm veel pijn en kon geen enkele kracht meer zetten. Ik ben nog zes rondjes blijven vechten, maar het was gevaarlijk om de halve race zo door te gaan. Aan de andere kant was het geen optie om te stoppen want een puntje kan aan het eind van dit seizoen heel belangrijk zijn. Ik heb alles gegeven.”

Gevraagd of het opspelen van dit probleem voor hem als een verrassing kwam en of hij ervoor behandeld moet worden, zei hij: “Ik heb geen idee, ik weet het niet. Op dit moment denk ik er niet echt aan, mijn mensen zullen de opties bekijken. Op dit moment heb ik geen idee wat we gaan doen.” Maandag staat er nog een post-race test op het programma voor de MotoGP-coureurs. Quartararo weet op dit moment nog niet of hij gaat rijden. Een eventuele nieuwe operatie zal vlotjes uitgevoerd moeten worden. De volgende Grand Prix in Frankrijk staat al over twee weken op de kalender.