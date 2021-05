Miller: “Ik heb nog nooit zo’n perfecte race gereden”

Miller reed zondag in de openingsfase ook al aan kop, maar werd ingehaald door Fabio Quartararo. Toen de Fransman door fysieke problemen terugviel, kwam Miller weer aan kop en wist hij weg te rijden. Pas aan de finish zag hij de achtervolgers terug. Voor Miller was het zijn tweede MotoGP-overwinning nadat hij in 2016 de Dutch TT in Assen won. Die race werd in regenachtige omstandigheden verreden, maar deze wedstrijd won Miller zogezegd op eigen kracht.

“Ik weet niet of ik nu eindelijk terug ben, ik zeg liever dat het eindelijk gelukt is”, zei Miller na de race. “De vorige overwinning was een flinke verrassing voor iedereen, maar voor deze overwinning heb ik ontzettend hard gewerkt. Ik heb nog nooit zo precies kunnen rijden, dit was de beste race van m’n leven. Ik denk niet dat ik ooit 25 ronden na elkaar zo gereden heb. Het is fantastisch dat het nu gelukt is.”

Achtbaan aan emoties

Na de race schoten er bij Miller allerlei gedachten door het hoofd. De coureur kende met twee negende plaatsen en een crash een teleurstellende start van het seizoen en verklaarde dat hij zichzelf uit de put moest halen. Na een lastige periode was de overwinning extra zoet voor de man uit Towsnville, die na de race logischerwijs overmand werd door emoties.

“Ik heb nog nooit in zo'n achtbaan van emoties gezeten. In bocht 2 begon ik te huilen, daarna begon ik te schreeuwen. Sindsdien ging het op en neer, ik weet niet wat het is. Je probeert in het leven iets te bereiken, je droomt en denkt altijd na over dit moment. Als het dan eindelijk lukt, ga je door een rollercoaster. Je denkt dat het niet waar is, het raakt me echt. Het spijt me dat ik iedereen aan het huilen maak, maar ik kon er niets aan doen. Ik probeerde het tegen te houden, maar ik hoorde iedereen klappen en iedereen wilde me feliciteren in de pitstraat. Ik probeer altijd een aardig persoon te zijn, er zijn veel mensen die willen dat ik goed presteer. Ik ben ze dankbaar.”

Met een maximale score van 25 punten is Miller nu opgeklommen naar de zesde plaats in het kampioenschap.