Miller wint GP van Spanje na mysterieuze terugval Quartararo

Met de Grand Prix van Spanje is de Europese campagne van het MotoGP-seizoen nu daadwerkelijk begonnen. In totaal stonden er 23 rijders op de startgrid voor de vierde ronde van het kampioenschap, de 21 vaste rijders met Stefan Bradl van Honda als wildcard en Tito Rabat als vervanger van de geblesseerde Jorge Martin. Wat betreft de bandenkeuze waren de meeste rijders eensgezind. Allemaal hadden ze de medium-achterband. Op drie coureurs na hadden ook alle rijders de medium-voorband. Alleen Maverick Viñales, Joan Mir en Enea Bastianini kozen voor de zachtste voorband. Zij stonden echter een flink stuk achter Fabio Quartararo, de WK-leider en polesitter bij aanvang van de race.

Ondanks de korte run naar de eerste bocht gebruikte Jack Miller het sterke punt van zijn Ducati in de eerste meters. Hij dook als eerste bocht 1 in. Quartararo verloor drie plekken en zat achter Franco Morbidelli en Francesco Bagnaia op de vierde plek. Aleix Espargaro maakte een goede start, hij reed op de vijfde plaats. Alex Marquez maakte een slechte start en zijn race was vroeg voorbij. De Spanjaard ging onderuit in bocht 8. Brad Binder had ook geen beste start van de race, hij viel aan het begin van de tweede ronde en moest in de achtervolging.

Quartararo herstelt zich na mindere start

Het gebeurde allemaal achter de rug van Miller, die op kop reed. Aan het eind van de tweede ronde had Quartararo zijn voorganger Bagnaia te pakken, voor de Fransman was het zaak om snel naar voren te komen. Alex Rins probeerde hetzelfde, maar voor de tweede race op rij ging de Spanjaard onderuit toen hij met teamgenoot Mir vocht om de zevende plaats. Rins kon zijn weg wel ervolgen. Quartararo deed intussen wat van hem gevraagd werd, bij het insturen van de Lorenzo-bocht haalde hij oud-teamgenoot Morbidelli in.

Quartararo opende direct de jacht op Jack Miller en nog geen ronde later was het raak. De Yamaha-man gebruikte de superieure bochtensnelheid in de snelle elfde en twaalfde bocht en dat bracht hem in de positie om Miller te pakken bij het remmen voor de laatste bocht. Quartararo kwam aan het begin van de vijfde ronde aan kop en voerde het tempo op. In de eerste ronde na zijn inhaalactie reed de 22-jarige coureur direct zes tienden weg van Miller op de tweede plaats.

Bagnaia had in de openingsfase niet de overtuiging om vooraan mee te doen, hij werd ingehaald door Aleix Espargaro op de Aprilia. Achter Bagnaia zaten Nakagami en Mir op een lint. Door een paar schoonheidsfoutjes was de opmars van de Suzuki-coureur niet zo sterk als we in het verleden gezien hebben. Viñales consolideerde op de achtste plaats terwijl Johann Zarco en Pol Espargaro negende en tiende reden. Marc Marquez zat daarachter.

Interessant duel om de derde plaats

Miller deed een verwoede poging om aan te haken bij Quartararo, maar de man uit Townsville moest zijn meerdere erkennen in de Yamaha-man. Al snel liep de marge op in het voordeel van Quartararo. Morbidelli had op zijn beurt geen antwoord op Miller terwijl Bagnaia juist in een beter ritme kwam. De Ducati-coureur had Espargaro te grazen genomen en zette de achtervolging in op de derde plaats van Morbidelli. Bagnaia ging daarbij voorzichtig te werk, hij liet enkele kansen lopen om zijn VR46-collega in te halen. Over de baas gesproken, Valentino Rossi slaagde er niet in terrein goed te maken. Hij reed de eerste helft van de race buiten de punten.

Buiten beeld was Enea Bastianini ten val gekomen, hij bracht de Avintia Ducati-machine in de pits en tekende voor zijn eerste uitvalbeurt. Binder was voor de tweede keer gecrasht, deze keer in de laatste bocht. De KTM-rijder hield het voor gezien, voor de Oostenrijkse fabrikant werd het opnieuw een lastige race. De drie overgebleven coureurs reden halverwege de wedstrijd op de dertiende, veertiende en vijftiende plaats.

Terug naar het duel om de derde plaats: Het duurde tot de vijftiende ronde voordat Bagnaia zijn landgenoot Morbidelli te pakken had.

Mysterieuze problemen voor Quartararo, Miller controleert

Vooraan speelde zich een bijzondere ontwikkeling af. Quartararo verloor in de zestiende ronde in een klap maar liefst zeven tienden ten opzichte van Jack Miller. De Australiër had ineens weer zicht op de koppositie en het duurde tot de eerste bocht van de volgende ronde voor Miller de aanval koos. In de zestiende ronde nam Miller de leiding in de wedstrijd over en hij zette Quartararo direct op achterstand. De Fransman reed rondjes 1.39 en verloor veel terrein op Miller.

Lang duurde het niet voordat ook Bagnaia de aansluiting te pakken had bij Quartararo. Daarna zakte de Fransman in rap tempo terug naar achteren. Bagnaia zat op 1.7 seconde van Miller met Morbidelli op de derde plaats. Miller reed een ijzersterke wedstrijd aan kop van de wedstrijd en zijn voorsprong kwam in de laatste fase niet meer in het geding. Hij kwam met een voorsprong van bijna twee seconden aan de finish voor teamgenoot Bagnaia. Voor Ducati was het de eerste 1-2 sinds de Grand Prix van Tsjechië in 2018. Franco Morbidelli gaf alles en kwam als derde aan de finish op de 2019-versie van de Yamaha M1.

Nakagami's sterke wedstrijd werd niet beloond met een podium. De Japanner vocht in de laatste ronden een mooi duel uit met Mir. Nakagami hield de wereldkampioen achter zich. Achter Mir eindigde Aleix Espargaro op de zesde plaats voor Maverick Viñales en Johann Zarco. Marc Marquez sleepte weer een knappe top-tien uit het vuur. Hij werd negende, net voor teamgenoot Pol Espargaro. Miguel Oliveira reed in de slotfase nog een beetje naar voren en werd elfde voor HRC-testrijder Stefan Bradl.

Fabio Quartararo eindigde als dertiende. Aan de finish had de Fransman een met pijn vertrokken gezicht. Op dit moment is het nog niet bevestigd, maar mogelijk heeft hij de race uitgereden met arm pump. Hij is de leiding in het WK kwijt, maar scoorde nog een paar punten. Danilo Petrucci en Iker Lecuona eindigden namens KTM Tech3 in de punten. Luca Marini hield zijn oudere broer Valentino Rossi achter zich. De 42-jarige coureur scoorde weer geen punten. Tito Rabat, Lorenzo Savadori en Alex Rins waren de hekkensluiters in de Grand Prix van Spanje.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap verder met de Grand Prix van Frankrijk. Het Bugatti Circuit in Le Mans is dan plaats van handeling.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Spanje