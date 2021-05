Marquez kwam zaterdagochtend in de derde training zwaar ten val. Hij moest zelfs even naar het ziekenhuis voor röntgenfoto’s en had kortstondig geheugenverlies. Uiteindelijk mocht de coureur gewoon racen en hij eindigde – ondanks een crash in de warm-up – op de negende plaats. Hoewel het resultaat niet aan de verwachtingen voldoet, verklaarde Marquez dat hij zich een stuk beter voelde dan in Portugal. De grootste problemen werden veroorzaakt door de crash van zaterdag.

“Het belangrijkste van dit weekend is dat ik me beter voelde, maar vandaag was ik naar de kloten door de crash van zaterdag. De arm was geen probleem”, verklaarde Marquez. “Het gaat meer om de spieren in m’n rug en nek. Dat is ook goed, want het betekent dat ik steeds beter aan het worden ben.” Ondanks zijn fysieke toestand was Marquez tevreden. “Natuurlijk ben ik blij. Ik sta niet waar ik graag wil staan, dit is niet mijn doel. Maar over het algemeen voelde ik me dit weekend beter en ik heb ook minder te lijden gehad dan in Portimao. Gisteren crashte ik vrij hard en vandaag begonnen we als veertiende. Mijn nek is behoorlijk stijf, maar het hoort erbij. Wanneer je van de veertiende plaats start, verlies je in de eerste vijf ronden ontzettend veel tijd en dat gebeurde nu ook.”

Gedurende de race voerde Marquez het tempo op. “Ik probeerde elke ronde iets sneller te gaan en dat lukte vrij aardig. Op een gegeven moment waren [Maverick] Viñales, [Johann] Zarco en ik de snelste coureurs op de baan. Maar ik voelde daarna ook wel dat ik iets minder werd. Met nog acht ronden te gaan heb ik het min of meer opgegeven. Maar ik ben blij want we hebben weer een stap gezet. Dit weekend voel ik beter hoe het zit met de motor, ik voel waar we aan moeten werken en dat is belangrijk omdat we ons dan nog verder kunnen verbeteren.”

Maandag 'misschien dertig of veertig ronden' testen

Maandag staat er nog een testdag op het programma voor de MotoGP-coureurs. Marquez wacht af hoe hij in de ochtend ontwaakt en besluit dan of hij gaat rijden. “Ik hoop morgen wel wat rondjes te rijden, maar het hangt van m’n fysieke toestand af”, zei Marquez. “Ik weet niet precies hoeveel ik zal rijden, misschien dertig of veertig ronden. Ik moet ook weten hoe ik me voel. Dat zou dan de laatste dag op de motor zijn voor we naar Le Mans gaan. Ik train morgen, woensdag heb ik weer controle bij de dokter. Dan wordt ook besloten of ik iets meer trainingsarbeid mag verrichten.”