Bendsneyder blijft hongerig na beste Moto2-resultaat in Qatar

Na de sterke vijfde tijd tijdens de kwalificatie temperde Bendsneyder de verwachtingen voor de race al een beetje en dat bleek terecht. Met name in de beginfase verloor de Rotterdammer nogal wat plekken. Maar het venijn zat in Qatar in de staart, zo bleek andermaal. Toen het Dunlop-rubber van enkele van zijn concurrenten hard minder werd, kon Bendsneyder nog eens in de buidel tasten. Met een behoorlijk constant tempo kwam hij uiteindelijk op de elfde plaats aan de meet, op tien seconden van racewinnaar Tetsuta Nagashima.

“Ik ben heel tevreden met de elfde plaats”, reageerde Bendsneyder na afloop. “In het begin had ik moeite met de volle tank, maar ik kwam steeds beter in het ritme naarmate de wedstrijd vorderde. Ik kon er steeds meer inhalen, zeker de jongens die afzakten doordat ze in het begin te veel van hun banden hadden gevraagd. Het is fijn om zo te beginnen, met het beste resultaat voor mezelf en voor NTS in de Moto2.”

Ondanks het goede resultaat ziet Bendsneyder nog verbeterpunten voor de aankomende races. “Het is duidelijk dat we een flinke stap hebben gezet dit seizoen, maar we moeten blijven werken om nog dichter bij de top te komen.”

‘Bo heeft niets laten liggen’

De tevredenheid straalde er na afloop van de Qatarese Grand Prix ook vanaf bij teammanager Jarno Janssen, die vond dat Bendsneyder geen steken had laten vallen. “We kunnen terugkijken op een uitstekend weekend van Bo”, verklaarde Janssen. “We hebben laten zien waar we toe in staat zijn. De elfde plaats lijkt misschien tegen te vallen bij een start vanaf de vijfde plaats, maar Bo heeft naar mijn mening niets laten liggen. Het tempo lag hoog en dat heeft hij goed kunnen bijhouden.”

Bendsneyders teamgenoot Jesko Raffin beleefde daarentegen een moeilijk weekend, een gevolg van het voorseizoen dat ook al moeizaam verliep. Volgens Janssen komt de verplichte pauze tot de Amerikaanse GP hem goed uit: “Bij Jesko kwam het er in de race niet uit. Hij mist ritme en vertrouwen. Voor hem is de pauze die we nu hebben wel goed. We weten niet wanneer de volgende race is; hopelijk kunnen we over een maand in Texas racen, maar niets is zeker.”