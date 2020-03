Nagashima eert overleden Tomizawa: “Hij was een held voor mij”

Door de afwezigheid van de MotoGP ontbrak het eigenlijke hoofdgerecht in Qatar, maar toeschouwers kregen van de Moto3 en Moto2 wel twee behoorlijk attractieve races voorgeschoteld. Met name de Grand Prix in de tussencategorie was van grote klasse, niet in de laatste plaats door de schitterende overwinning van Nagashima. De Japanner maakte afgelopen winter de overstap naar de renstal van de Finse talentenspotter Aki Ajo en zegevierde direct op indrukwekkende in zijn eerste race in Red Bull-kleuren. “Ik kan het niet geloven. Het voelt als een droom”, verklaarde een extatische Nagashima na afloop voor de camera van MotoGP.com. “Ik ben heel blij met het resultaat, maar ook omdat ik gewonnen heb op hetzelfde circuit als Shoya. Dat is fantastisch voor mij. We moeten blijven werken voor dit seizoen, maar dit is alvast een geweldige beloning.”

Met name de link met Shoya Tomizawa zorgde voor betraande ogen in de Moto2-paddock. De Japanner schreef in 2010 de allereerste Moto2-race op zijn naam, destijds ook op het Losail Circuit. Later dat jaar liet hij op 19-jarige leeftijd het leven na een tragisch ongeval op het circuit van San Marino. “Shoya was al bij me toen ik als driejarige voor het eerst op de motor zat”, deed de 27-jarige Nagashima zijn verhaal. “Ik ken zijn familie heel goed en we hebben heel veel tijd doorgebracht op het circuit. Hij heeft me enorm veel geleerd en ik heb geprobeerd om net zo goed te worden. Hij was een inspiratie voor me, toen ik vijftien of zestien jaar oud was reed hij al op het hoogste niveau. Hij won de race hier en die had ik vooraf nog bekeken. Hij is een held voor me. Ik kan het eigenlijk niet onder woorden brengen, maar Shoya is heel speciaal voor mij.”

‘Winnen of crashen’

De wijze waarop was niet alleen spectaculair, het was ook behoorlijk indrukwekkend. Terwijl een aantal coureurs in de slotfase door het ijs zakte omdat zij te veel van hun banden gevraagd hadden, noteerde Nagashima in de slotfase van de race zijn snelste ronden. De overwinning van Nagashima was bovendien ongebruikelijk voor Moto2-begrippen: het komt niet vaak voor dat een coureur van buiten de top-tien nog aanspraak maakt op de zege. Toch geloofde men in een goed resultaat, verklaarde hij na afloop: “Ik begon vanaf de veertiende plaats aan de race en dat was heel moeilijk. Tijdens de kwalificatie maakte ik een klein foutje, maar mijn racetempo was heel goed. Ik geloofde wel in mezelf. Mijn team zei tegen me: ‘Je kunt winnen of crashen’, maar ik heb gewonnen."