Moto2 Losail: Sensationele Nagashima wint, Bendsneyder elfde

Met het ontbreken van de MotoGP-klasse vormden de coureurs in Moto2 het hoofdprogarmma voor de Grand Prix van Qatar. Voorafgaand aan de race waren er enkele opvallende zaken op te merken. Zo mocht Joe Roberts van pole-position vertrekken en kwam de enige Grand Prix-troef uit de lage landen, Bo Bendsneyder, van de vijfde startplaats.

Vooraan nam Luca Marini de leiding in de wedstrijd na een minder sterke start van polesitter Roberts. De Amerikaan herstelde zich echter knap en zette zich na enkele ronden op de tweede plaats. Een enkele keer kwam hij dicht bij de Italiaanse koploper, maar tot een echte aanval kwam het niet. Met nog tien ronden te gaan draaide Marini de gaskraan nogmaals open en sloeg hij een gaatje naar Roberts. De Amerikaan probeerde te volgen, maar dat leek aanvankelijk een onmogelijke opgave.

Ondertussen reden de mannen in het groepje met het mes tussen de tanden en werd de strijd steeds intensiever. Ineens kwamen deze mannen ook weer in beeld voor de overwinning toen Luca Marini door het Qatarese ijs zakte. De halfbroer van Valentino Rossi had overduidelijk te veel gevraagd van zijn banden en betaalde daarvoor de prijs in de laatste vijf ronden van de wedstrijd.

Roberts profiteerde en kwam even naar de leiding terwijl Lorenzo Baldassarri naar voren kwam met Enea Bastianini en Tetsuta Nagashima in zijn kielzog. Met vijf ronden te gaan zakte Marini naar de achterhoede van de top-tien en ging het tussen vijf rijders: Baldassarri, Nagashima, Bastianini, Roberts en ook Jorge Navarro.

Na een korte intense strijd met Baldassarri en Bastianini kwam de KTM Ajo-rijder Nagashima naar de leidende positie. De Japanner reed vanaf dat moment rondetijden die geen van zijn achtervolgers kon evenaren. Met een 1.59.3 gevolgd door een 1.59.2 pakte Nagashima de definitieve voorsprong op de Italiaanse achtervolgers. Bij het ingaan van de laatste ronde was zijn voorsprong opgelopen tot 1.2 seconden en was het een formaliteit voor de coureur die vanaf de veertiende startplek vertrokken was.

In de laatste ronde kwam de zege van Nagashima niet meer in gevaar en boekte hij zijn eerste overwinning in dienst bij de Finse talentenspotter Aki Ajo. Voor Nagashima was het bovendien zijn eerste Grand Prix-zege. Een prachtig eerbetoon aan Shoya Tomizawa, de Japanse coureur die tien jaar geleden de allereerste Moto2-race in Qatar won en die later dat jaar na een verschrikkelijke crash overleed. In een reactie na de race liet Nagashima weten dat Tomizawa "als een broer voor me was".

Baldassarri moest genoegen nemen met de tweede plaats, maar de Italiaan kon opgetogen terugkijken op de eerste race van 2020. Hij stond voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje in 2019 weer eens op het podium. Enea Bastianini wist Roberts in de laatste ronde achter zich te houden, de Amerikaan werd vierde voor Remy Gardner en Jorge Navarro. Marcel Schrotter werd zevende voor Aron Canet en Xavi Vierge. Thomas Lüthi kon de schade vanaf de achttiende startplek beperken tot de tiende plaats.

Bendsneyder scoort beste resultaat van Moto2-carrière

Verder naar achteren kon Bendsneyder zijn goede startpositie aan het begin van de race niet verzilveren, maar de Nederlander werkte een behoorlijk straffe race af in Qatar. Nadat hij aan het begin van de race wat posities inleverde kwam hij op de dertiende plaats terecht. Vanaf daar stabiliseerde het veld zich en Bendsneyder deed hetzelfde. Hij bevond zich tussen twee groepjes en kreeg in het tweede deel van de race gezelschap van Moto2-veteraan Thomas Lüthi en Marcel Schrotter.

De beide Intact-rijders kwamen voorbij aan Bendsneyder, maar vanaf dat moment vond de Nederlander een goed tempo. In de slotfase had de coureur genoeg snelheid over in zijn Dunlop-banden om nog wat mannen in te halen. Zelfs voormalig raceleider Marini viel nog ten prooi aan Bendsneyder, die ook Marco Bezzecchi nog versloeg. Zodoende kwam Bendsneyder als elfde aan de finish en dat is het beste resultaat van zijn Moto2-carrière.

De onfortuinlijke Marini werd in de laatste ronde van de race nog van de baan gereden bij een aanrijding met Jake Dixon. Eerder in de race ging ook Augusto Fernandez onderuit in bocht 6. Marcos Ramirez en Kasma Daniel moesten de race verlaten na crashes.

Uitslag Moto2 Grand Prix van Qatar - Race