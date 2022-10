Ogura voert druk op met pole in Maleisië, Bendsneyder twaalfde Honda Team Asia-coureur Ai Ogura is in zijn carrière nog niet vaak uitgeblonken in de kwalificaties, maar de voorlaatste ronde van het Moto2-kampioenschap is een goed moment om daar verandering in te brengen. De Japanner greep een dominante pole-position. Bo Bendsneyder vertrekt zondag als twaalfde in de GP van Maleisië.

Door: Mark Bremer , redacteur Ogura behaalde dit seizoen nog maar twee pole-positions, maar voegde zaterdag de belangrijkste toe aan zijn palmares. De Japanner heeft een voorsprong van 3,5 punten op Augusto Fernandez in het Moto2-kampioenschap en kan de toekomstig GasGas MotoGP-coureur verder onder druk zetten. Ogura noteerde in Q2 een 2.06.405 en daar beten alle andere rijders zich in het vervolg van de sessie op stuk. Tony Arbolino kwam tot op 83 duizendsten van een seconde, Aron Canet werd derde op ruim twee tienden van de Honda Team Asia-coureur. Fernandez eindigde daarentegen op de zesde plek. Hij deelt zondag de tweede startrij met Jake Dixon (vierde) en Manuel Gonzalez (vijfde). Met name die laatste is bezig aan een sterk weekend. Somkiat Chantra, de teamgenoot van Ogura, had Fernandez naar de derde startrij kunnen verwijzen, maar kwam een tiende van een seconde tekort. Pedro Acosta werd achtste voor Cameron Beaubhier. Alonso Lopez, vorige week op Phillip Island nog winnaar, bleef steken op de tiende plek. Bo Bendsneyder plaatste zich na drie trainingen op de twaalfde plek rechtstreeks voor Q2. Op die plek eindigde hij ook in de kwalificatie. Hij deed dat met een 2.07.096. Hij staat zondag naast Lopez en Joe Roberts op de vierde startrij voor de Grand Prix van Maleisië. RW Racing heeft geen vertegenwoordiging op de grid dit weekend. Zonta van den Goorbergh viel in Australië uit met een gebroken pols, vrijdag kwam Barry Baltus ten val en brak daarbij zijn hielbeen. Hij moet in België geopereerd worden.