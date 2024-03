Fernández dankbaar voor steun GasGas Tech3: "Terwijl ik niets laat zien"

Augusto Fernández is in Qatar aan zijn tweede MotoGP-seizoen begonnen en rijdt opnieuw in dienst van GasGas Tech3. De eerste twee raceweekenden zijn echter teleurstellend verlopen met nulscore in Lusail, gevolgd door een elfde plaats in Portimão. Met vijf punten heeft hij drie punten minder gescoord dan in de eerste twee weekenden van zijn debuutseizoen, maar toch blijft hij de steun van zijn team en KTM voelen. "De waarheid is dat de fabriek ons alle vier pusht. Dat geldt zelfs voor mij, terwijl ik niets laat zien", zegt Fernández. "Desondanks krijg ik alle steun. Ik wil ze dus bedanken voor hoe ze me behandelen tijdens de momenten dat ik het lastig heb. Laten we zien of ik ze kan terugbetalen door snel resultaten te scoren."

Het was in 2023 lange tijd onduidelijk of Fernández ook dit jaar voor GasGas Tech3 zou uitkomen. KTM had naast de Spanjaard ook landgenoten Pedro Acosta en Pol Espargaró gecontracteerd voor het huidige seizoen, een situatie die opgelost werd doordat Espargaró genoegen nam met een rol als test- en reserverijder. De laatste twee Moto2-kampioenen vormen daardoor het rijdersduo, maar met name Fernández heeft het lastig. Dat is deels te wijten aan de overstap op het koolstofvezelchassis van KTM, die te flexibel en te zacht is voor de 26-jarige Madrileen. Vorig jaar reed hij in zijn debuutseizoen nog met het stijvere stalen frame, die beter paste bij zijn wensen.

Het contrast met KTM-collega's Brad Binder, Jack Miller en Acosta is groot. Zij eindigden in Portimão allemaal in de top-vijf en van dat drietal was Acosta de best geklasseerde. In pas zijn tweede MotoGP-race eindigde de tienersensatie uit Mazarrón al op het podium, waardoor hij vijfde staat in het kampioenschap. Fernández is vol lof over de verrichtingen van Acosta en ziet in zijn teamgenoot dan ook de nieuwe referentie binnen KTM. "Pedro's podium is fenomenaal. Dat geldt eigenlijk voor alles wat hij doet", aldus Fernández. "Hij kwam op een nieuw circuit, waar hij nog nooit met een MotoGP-motor had gereden. We hebben een heel goede referentie bij KTM. We hebben hem in onze gelederen, dus laten we zien of ik hem kan kopiëren en bij hem in de buurt kan komen."