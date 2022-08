Ogura pakt leiding in Moto2-klassement met zege in Oostenrijk

Na zijn vierde zege in zes races was WK-leider Augusto Fernandez op het thuiscircuit van zijn sponsor een van de grote favorieten voor de Moto2-race op de Red Bull Ring. In de eerste ronde werd de KTM Ajo-rijder echter ferm aan de kant gezet en zakte naar de achtste plaats. Honda Team Asia-rijder Ai Ogura profiteerde handig door de leiding te pakken. De Japanner deed direct een poging om weg te rijden. Alonso Lopez liet dat niet gebeuren. Even kwam hij aan de leiding, maar in de vierde ronde ging Lopez in de fout waardoor Ogura de beslissende slag kon slaan. Teamgenoot Somkiat Chantra schoof niet veel later op onorthodoxe wijze op naar de tweede plek. Hij was de controle over de machine even kwijt, maar bleef in het zadel en dwong Lopez naar de buitenkant. De coureur van Boscoscuro kwam vervolgens in een vrije val terecht.

Fernandez rekende vanaf de achtste plaats vrij snel af met Jake Dixon, die een paar slordige rondjes afwerkte voor hij zich herpakte. Aron Canet was de volgende horde voor de klassementsleider. Het lukte Fernandez maar niet om Canet te pakken te krijgen, maar teamgenoot Pedro Acosta hielp een handje. Hij remde veel te diep in de nieuwe chicane en trok Lopez mee. Canet probeerde via de binnenkant te profiteren, maar dat was tevergeefs. Acosta bleef ervoor terwijl Fernandez aan de binnenkant twee tegenstanders in één keer verschalkte. De pure snelheid van de Spanjaard viel echter niet mee, Dixon kwam enkele ronden gewoon langszij bij Fernandez.

Celestino Vietti was intussen de snelste man op de baan. Hij was opgeklommen tot de derde plek en reed het gaatje naar de beide Honda Team Asia-rijders in een mum van tijd dicht. De Italiaan blunderde echter opnieuw toen hij in de zeventiende ronde aansluiting had gevonden bij Chantra. Bij het ingaan van de derde bocht ging Vietti veel te hard de scherpe rechterbocht in waardoor de grip van de voorband ineens weg was. De nummer drie uit het wereldkampioenschap moest bij het kruisje tekenen voor zijn vierde nulscore van het seizoen, al vervolgde hij zijn weg nog wel.

Met het wegvallen van Vietti hadden Ogura en Chantra ineens een gigantische voorsprong van meer dan zes seconden op de 18-jarige Acosta, die ondanks alle chaos in het achtervolgende groepje ‘gewoon’ derde lag bij zijn terugkeer in Moto2. Ogura was in de tweede helft van de race misschien niet de snelste, maar Chantra stelde zich in dienst van zijn teamgenoot. Hij kreeg enkele ronden van het einde ‘P2 OK’ op zijn bord te zijn ten teken. Het team gaf daarmee aan dat de Thai niet mocht passeren, maar het gebeurde in de laatste ronde toch. Chantra kwam voor bocht 9 aan de binnenkant langszij en pakte de leiding, Ogura kwam voor de laatste bocht echter terug aan de binnenkant en pakte zodoende toch de overwinning in de Grand Prix van Oostenrijk.

Ook de strijd om de derde plek was spectaculair in de laatste ronde. Acosta verdedigde zijn plek behoorlijk stevig, maar Dixon kwam in de laatste honderden meters toch langszij. De Engelsman greep de derde plek van Acosta terwijl Fernandez met de vijfde plek de leiding in het wereldkampioenschap verloor. Aron Canet werd zesde voor Alonso Lopez en Marcel Schrotter. Albert Arenas en Jeremy Alcoba maakten de top-tien compleet.

De Nederlanders kwamen amper in het stuk voor op de Red Bull Ring. Vanaf de zestiende startplek leverde Bo Bendsneyder wat posities in aan het begin van de race. Hij kwam na de eerste ronde als 22ste door. De Rotterdammer kon nog heel wat coureurs pakken en eindigde zodoende op de vijftiende plek. Zonta van den Goorbergh eindigde na een goede race op de achttiende plek.

In het kampioenschap heeft Ogura een voorsprong van een punt op Fernandez. Vietti staat na zijn nulscore op 27 punten van de Japanse klassementsleider.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Oostenrijk