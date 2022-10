Ogura vergooit zekere podiumplek en WK-leiding in GP van Maleisië

Polesitter Ai Ogura kreeg in Maleisië de eerste kans om het kampioenschap te beslissen in de voorlaatste Moto2-race van het seizoen. Hij begon met een voorsprong van 3,5 punten aan de race op Sepang, zijn concurrent Augusto Fernandez ging als zesde van start. Ogura won tot nu toe alle races die hij van pole-position mocht aanvangen, maar moest bij de start de leidende positie laten aan Tony Arbolino.

Uit de achtergrond kwam Ogura’s teamgenoot Somkiat Chantra razendsnal naar voren, maar in de krappe tweede bocht ging het mis. Hij kwam ten val na een aanraking met Pedro Acosta en Alonso Lopez. De Thaise rijder kwam onder de motor van Acosta terecht, maar gelukkig gebeurde dat op relatief lage snelheid. Chantra kon zijn motor nog terug naar de pits brengen, maar ging wel voor onderzoek naar het medisch centrum op het circuit. De stewards maakten bekend het incident na de race te onderzoeken.

Na Arbolino en Ogura lag Alonso Lopez, vorig weekend winnaar op Phillip Island, op de derde plek. Augusto Fernandez reed op de zesde plek. De beide leiders in de wedstrijd reden een nagenoeg identiek tempo en Ogura zag nog maar weinig reden om de druk bij Arbolino, die in het kampioenschap geen rol speelt, op te voeren. Zij waren ten opzichte van de achtervolgers een klasse apart. Al na acht ronden hadden ze een voorsprong van vier seconden op Lopez.

Lopez kon niet reageren op Arbolino en Ogura. Hij werd door Manuel Gonzalez afgelost op de derde plek, maar ook de Spanjaard had geen antwoord op het ziedende tempo van de leiders. Arbolino kreeg in de tweede helft van de race ook te maken met de slijtage van de banden, Ogura was zichtbaar in het voordeel. De Honda Team Asia-rijder had meer tractie en kon op de vloeiende stukken van het circuit krappere lijnen rijden dan de Italiaan.

Het duurde tot de dertiende ronde voordat Ogura zijn kans schoon zag om toe te slaan. Bij het ingaan van de eerste bocht pakte Ogura de leiding in de wedstrijd en (virtueel) vijf extra punten in de titelstrijd. Fernandez reed namelijk nog steeds op de zesde plek. Hij had aansluiting gevonden bij Lopez en Jake Dixon op de vijfde plek en had niets te vrezen van Marcel Schrotter op de zevende plek.

Arbolino gaf zich echter niet gewonnen in de strijd met Ogura. De Italiaan kwam weer aan de leiding toen Ogura een ronde na zijn inhaalactie te wijd ging bij het ingaan van de eerste bocht. Arbolino kwam onderdoor en Ogura moest opnieuw op jacht naar de overwinning. Zijn voorsprong van vier tienden werd ineens een achterstand van maar liefst zes tienden van een seconde.

Fernandez probeerde intussen terrein te winnen, maar Jake Dixon had geen zin om zijn vijfde plek prijs te geven aan de Spanjaard. In bocht 2 maakten de beide rijders contact en Fernandez koos eieren voor zijn geld. Hij bleef op de zesde plek, al duurde het niet lang. In de vierde sector kon Fernandez de aanval alsnog inzetten en de vijfde plek overnemen. Wat volgde was een schitterend doch riskant gevecht om de vijfde plek. De twee verloren de aansluiting met Lopez en Gonzalez, Dixon had op zijn beurt het voordeel en sloeg een klein gaatje richting de KTM Ajo-rijder.

Vooraan was Ogura niet van plan om genoegen te nemen met de tweede plek. Hij zette in de voorlaatste ronde de druk weer op de ketel bij Arbolino, maar de Italiaan weerde zich kranig tegen de druk van de Japanner. In de laatste ronde zette Ogura wederom de aanval in, maar het ging helemaal mis voor de coureur. Hij crashte bij het ingaan van de negende bocht en verloor daarmee twintig kostbare punten in het kampioenschap.

Arbolino had meteen door dat hij de winnaar van de race was, hij vierde de overwinning al voor de laatste bocht en kwam met een voorsprong van elf seconden aan de meet. De Marc VDS-rijder pakte zijn derde overwinning van het seizoen, maar het sleutelmoment in de race was toch wel de valpartij voor Ogura die de leiding in het kampioenschap verloor.

Fernandez kreeg het niet bepaald cadeau in de slotfase. In de laatste ronde was Gonzalez het laatste beetje grip in de Dunlop-achterband helemaal kwijt. Dixon kwam er snel langs, maar Fernandez had moeite om een gaatje te vinden bij de Spanjaard van het Yamaha-juniorteam. Het lukte uiteindelijk wel, maar Dixon was buiten bereik. Achter Lopez op de tweede plek en Dixon op de derde plek werd Augusto Fernandez vierde. Hij behaalde dertien punten en nam de leiding in het wereldkampioenschap weer over.

Gonzalez behaalde zijn beste Moto2-resultaat met de vijfde plek, Marcel Schrotter eindigde op de zesde plek. Cameron Beaubier eindigde op de zevende plek voor Aron Canet en Jeremy Alcoba. Fermin Aldeguer maakte de top-tien compleet.

Bo Bendsneyder verloor in de openingsfase vanaf de twaalfde startplek direct terrein. Hij vocht in het vervolg van de race voor de laatste WK-punten met oud-wereldkampioen Albert Arenas. Bendsneyder sleepte uiteindelijk een veertiende plek uit het vuur.

Augusto Fernandez is weer leider in het wereldkampioenschap en gaat met een voorsprong van 9,5 punten naar de finalerace van het seizoen in Valencia.

Uitslag: Moto2 Grand Prix van Maleisië