RW Racing verliest ook Baltus na crash in eerste training GP Maleisië

Tweedejaars Moto2-rijder Barry Baltus kwam in de slotfase van de eerste vrije training in botsing met Aron Canet. De Belgische rijder had last van zijn voet en werd overgebracht naar het medisch centrum op het circuit. Daar werd al snel de conclusie getrokken dat het foute boel was. Baltus werd daarop overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Daar werd na een CT-scan de diagnose gesteld. Baltus heeft zijn hielbeen gebroken.

Hij kan de rest van het weekend niet in actie komen. Het betekent dat RW Racing helemaal geen rijder aan de start heeft van de Grand Prix van Maleisië. Het team onder leiding van teammanager Jarno Jansson verloor vorig weekend Zonta van den Goorbergh al. De coureur uit Breda ging in de eerste minuut van de eerste vrije training op Phillip Island onderuit door de verraderlijke omstandigheden.

Van den Goorbergh hoopt over twee weken weer aan de start te komen in Valencia. Het is nog niet zeker of dat voor Baltus ook haalbaar is. Baltus verzamelde dit seizoen al dertig WK-punten. Hij staat 21ste in het kampioenschap.