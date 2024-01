Foto's: De vernieuwde GasGas Tech3-livery vanuit alle hoeken

Tech3 begint in 2024 aan het zesde jaar waarin het gebruikmaakt van materiaal van KTM en het tweede jaar waarin GasGas onderdeel is van de teamnaam. Dat leidde in 2023 tot een flinke verandering in de livery, want het oranje van KTM verdween en daar kwam het rood van de Spaanse fabrikant voor in de plaats. Voor het aankomende MotoGP-seizoen is de livery van Tech3 toch weer veranderd. Met Red Bull heeft de renstal een nieuwe titelsponsor aangetrokken, waardoor het team nu als Red Bull GasGas Tech3 door het leven gaat. Het leidt er ook toe dat de nieuwe kleurstelling niet volledig rood is, maar dat de voorkant en de zijkant voorzien zijn van donkerblauwe vlakken en de logo's van het energiedrankenmerk.

Ook in de rijdersbezetting is er iets veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Pol Espargaro is zijn plek bij GasGas Tech3 kwijtgeraakt, ondanks een tot eind 2024 doorlopend contract. De Spanjaard neemt na een moeilijk 2023 echter genoegen met een rol als test- en reserverijder van KTM, waarmee hij ook ruimte vrijmaakt voor de komst van Pedro Acosta. De Moto2-wereldkampioen maakt dit jaar zodoende zijn debuut in de MotoGP en dat doet hij aan de zijde van Augusto Fernandez. Hij werd in 2022 Moto2-kampioen en liet vorig jaar in zijn eerste MotoGP-seizoen zo nu en dan mooie dingen zien. Voor Fernandez en Acosta is het bovendien een hereniging, want in 2022 waren ze al eens teamgenoten bij KTM Ajo in de Moto2.

Donderdag begint Acosta aan zijn eerste MotoGP-seizoen tijdens de shakedowntest in Sepang, die tussen 1 en 3 februari plaatsvindt. Een kleine week later vindt tussen 6 en 8 februari ook de eerste officiële wintertest plaats in Sepang en dan is ook Fernandez van de partij. In de tussentijd staat voor 5 februari de eerstvolgende teampresentatie gepland, in dit geval van het fabrieksteam van Yamaha.