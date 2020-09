Beirer exclusief: Blessure ‘gegroeide’ Herlings extra triest

Met een druk schema in de MotoGP is Beirer lang niet altijd aanwezig bij de MXGP-wedstrijden. Nu komend weekend de matadoren in actie komen in Misano, zo’n uur vanaf de motorcrossbaan van Faenza, was de Oostenrijkse KTM-baas in de gelegenheid om even langs te komen. Het zou emotioneel een zeer zware dag worden.

Meer over Herlings' blessure: Herlings houdt breukje in de nek over aan crash in Faenza

Nog voor dat de dag goed en wel van start is ziet Beirer zijn grootste troef in de strijd om de wereldtitel, rode plaat-houder Herlings, geblesseerd afgevoerd worden in een helikopter. De zorgen zijn groot, zo groot dat Beirer zelf op een quad naar het medisch centrum rijdt. Na afloop van de racedag sprak Motorsport.com exclusief met de Oostenrijkse oud-crosser, die zelf door een crossongeluk vanaf zijn onderbuik verlamd raakte.

“Als je de dag begint met Jeffrey in een helikopter te zetten, dan wordt het natuurlijk een hele trieste dag”, is het eerste dat de Duitser zegt, die het moeilijk vindt om een plek te geven aan het verdriet en daarnaast blij te zijn voor pupil Prado, die een doorbraak beleefde op de grote motor.

Rollercoaster

“Wat dat betreft is het een enorme rollercoaster geweest. Je zit tussen geluk en verdriet: je moet blij zijn voor Jorge, die zijn eerste GP wint. En aan de andere kant heb je de situatie van Jeffrey, die natuurlijk zeer droevig is.”

Jorge Prado, Pit Beirer en Jeffrey Herlings nadat de Spanjaard in Imola zijn eerste MX2-titel pakte. Foto: Ray Archer

Bij checks op het circuit werd duidelijk dat het ergste voor Herlings uitgesloten kon worden. Daar werd naar verluidt gevreesd voor blijvend letsel. “In de ochtend zag het er echt even heel erg slecht uit. Dus we waren uiteindelijk heel blij dat het niet om een hele serieuze blessure gaat”, sluit Beier ernstige schade aan de zenuwen of levensbedreigende zaken uit. “Dus dat was uiteindelijk het belangrijkste nieuws voor ons op deze dag.”

Het is een bekend verhaal dat Herlings al het nodige meemaakte in zijn lange en succesvolle carrière. The Bullet liep al diverse, nagenoeg zekere, wereldtitels mis en nu zag het er opnieuw naar uit dat hij KTM de titel zou bezorgen. Beirer was er al die tijd bij.

Herlings is als een kind voor KTM

“We werken al met hem sinds zijn zestiende, dus het is bijna alsof je je eigen kind tien jaar lang ziet opgroeien. Dat hij negentig GP-zeges behaald heeft en allemaal bij ons, zegt heel erg veel.”

“Het is dan ook vreselijk zwaar om die jongen zo veel te zien lijden”, klinkt het bedroefd. “Hij doet er zo verschrikkelijk veel voor en geeft alles voor zijn sport. Hij heeft talent, is super snel, maar werkt harder dan wie dan ook. Zelfs voor de volgende GP, komende zondag, moesten we een baan voor hem zoeken om te trainen, net als gisteren. Hij geeft geen dag op om het rustig aan te doen. Zelfs in de winter, of het nou koud of warm is, er sneeuw of ijs ligt, hij staat er altijd.”

Ook Beirer zag Herlings dit seizoen groeien en een belangrijke stap maken. Dit jaar geen races waarin Herlings iedereen vernedert, maar een gedegen wedstrijdplan om met zoveel mogelijk punten naar huis te gaan en bovendien ook alle wedstrijden mee te doen. “Als hij fit is, is hij de snelste man op een crossmotor ter wereld. Maar het is een dun randje waarop je balanceert. En wanneer hij crashte, was dat vaak heel slecht. Maar daar is hij heel erg in gegroeid.”

'Die gekke Jeffrey, die zie ik niet meer'

Beirer spreekt met trots over hoe Herlings begin dit jaar een belangrijke stap maakte in zijn carrière. “Hij weet dat hij niet te gekke dingen moet doen. Zondag [tijdens de GP van Italië] liet hij zien hoe hij een race kan controleren. Hij startte met een goed plan om de race te winnen en de maximale punten te pakken. Zonder al te gekke dingen te doen.”

De eigenzinnige Herlings bleef lang gedreven om iedereen om de crossbaan te vernederen, maar nam daarbij ook veel risico's. “Vroeger reed hij vaak heel wild en dan dacht je wel eens: 'man, wat doe je? Je bent nog zo jong en dan neem je al deze risico’s!' Maar hij heeft op de harde manier geleerd hoe hij het beste kampioenschappen kan winnen.”

“De laatste tijd zie ik die gekke Jeffrey niet meer. Ik zie hem vooral zichzelf heel goed voorbereiden, zijn werk uitvoeren en geen rare dingen meer doen in de wedstrijd. Hij heeft zich enorm ontwikkeld en is enorm gegroeid. Maar dat maakt dit ook extra moeilijk om te zien.”