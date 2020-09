Herlings mist vier MXGP-ronden na zware crash in Faenza

Herlings ging afgelopen woensdag in een training voor de Grand Prix van Faenza hard onderuit. Bij de landing vloog Herlings over zijn stuur om de klap gedeeltelijk op te vangen met zijn nek. De rijder bleef enige tijd op de omloop liggen, al heeft het team dezelfde dag nog laten weten dat Herlings wel op alle momenten bij bewustzijn is geweest. Hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Bologna en later overgebracht naar het Belgische Herentals, waar hij inmiddels is onderzocht door Dr. Claes.

Herlings’ trainer Joël Smets liet al aan Motorsport.com weten dat de coureur een breukje in zijn nek heeft opgelopen en dat houdt in dat de Nederlander vier Grands Prix mist. "Terwijl Herlings gelukkig is ontsnapt aan ernstige verwondingen, betekent de harde landing wel dat hij de komende weken moet rusten en de toestand van zijn bovenlichaam in de gaten moet houden. Op 29 september ondergaat hij weer een MRI-scan. Dat betekent dat hij de volgende vier wedstrijden van het MXGP-kampioenschap zal missen", valt in een persbericht van KTM te lezen. Het gaat concreet om de Grands Prix van Emilia-Romagna, Lombardije, Mantova en tot slot de Grand Prix van Europa. De drie laatstgenoemde wedstrijden worden allemaal verreden in Mantova.

Teammanager Dirk Gruebel laat in een eerste reactie weten. "Het was een angstaanjagende crash en we zijn vooral dankbaar dat Jeffrey niet zwaar gewond is geraakt. De eerste scans zijn hoopgevend, zeker als je kijkt naar de verwondingen die hij had kunnen oplopen. Jeffrey is een stoere vent en heeft dit proces al eerder meegemaakt. Het is natuurlijk wel frustrerend vanwege de goede zaken die hij tot dusver in het kampioenschap heeft gedaan, maar we moeten de negatieve keerzijde van deze sport accepteren. Hopelijk laat de scan over een paar weken [29 september] zien dat zijn herstel de goede kant opgaat. Als team zullen we hem zeker missen tot het moment waarop hij weer op de motor mag zitten en mag doen waar hij zo goed in is."