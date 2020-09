Herlings houdt breukje in de nek over aan crash in Faenza

Herlings ging woensdagochtend tijdens de tijdtraining voor de GP van Faenza onderuit. Bij een landing klapte Herlings over zijn stuur heen om vervolgens de klap op te vangen met zijn nek, waarna hij verder over de kop sloeg. Meteen was duidelijk dat de situatie ernstig was, de Brabander bleef op de grond liggen. Na enige tijd werd Herlings per traumahelikopter naar het ziekenhuis van Bologna gevlogen waar verder onderzoek gedaan werd naar eventuele verwondingen. Wel was op dat moment al duidelijk dat het ging om een kwetsuur bij de nek, zo kon Motorsport.com melden. Dat nieuws werd later door KTM bevestigd. Het team liet eveneens weten dat de coureur te allen tijden bij bewustzijn is geweest en zijn ledematen kon bewegen.

Woensdagavond ging Smets, de trainer van de meervoudig wereldkampioen, in gesprek met deze website verder in op de blessures van Herlings: “Jeffrey heeft het ziekenhuis inmiddels mogen verlaten. Hier op de baan zijn er bij de foto’s geen zorgelijke dingen naar voren gekomen en ook in het ziekenhuis zijn in ieder geval de levensbedreigende en meest serieuze zaken uitgesloten”, vertelde Smets. “Wel is er een breukje gezien in de nek, maar we hebben nog niet helemaal duidelijk hoe ernstig dat is.”

Wel is duidelijk dat Herlings in het verloop van het Faenza-drieluik niet meer in actie zal komen. Naast de fysieke schok voor Herlings is het ook een mentale tegenslag voor de coureur, die nog altijd aan de leiding staat in het wereldkampioenschap. “Het mag duidelijk zijn dat hij er zondag niet bij is”, aldus Smets. “Ik zie hem straks in het hotel en dan gaan we kijken of we snel een vlucht terug naar Nederland of België kunnen boeken. Dan willen we eerst een second opinion hebben om vervolgens te gaan kijken naar hoe en wat [voor de toekomst]. Hij is er zelf vooral heel erg van geschrokken en daar moet je ook mentaal van herstellen. Eerst neemt hij rust voordat we beslissingen gaan nemen.”

In het officiële communiqué van Red Bull KTM Factory Racing trad teammanager Dirk Gruebel iets meer in detail: "We moeten de resultaten van het onderzoek nog afwachten, maar hij [Herlings] is ontslagen uit het ziekenhuis. We hebben het over een relatief zware compressie van de nek, de rugwervels en een bloeduitstorting op zijn schouder."

De Grand Prix van woensdag werd gewonnen door KTM-collega Jorge Prado. In het wereldkampioenschap staat Herlings ook na zijn non-start op zondag nog aan de leiding, al is de marge wel geslonken van 61 punten naar 22 punten. Komende zondag staat er nog een manche van het wereldkampioenschap op het programma in Faenza, daarna hebben de coureurs twee weken rust alvorens ze opnieuw aan moeten treden in Italië (Mantova).