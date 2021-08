MXGP Vlaanderen: Gekwetste Herlings pakt sensationele manchezege

Romain Febvre leidde de wedstrijd na de start voor Jeffrey Herlings, die als vierde de eerste bocht doorkwam, maar al snel de twee man voor hem inhaalde. WK-leider Gajser was als vijfde weg, maar raakte die plek kwijt toen hij viel. De Sloveen verloor niet alleen vijf plekken, maar raakte ook nog eens het roll-off systeem van zijn bril kwijt. Dat werd een extra groot probleem toen er een wolkbreuk losbarstte boven de Lommelse Sahara.

Glenn Coldenhoff zijn motor was afgeslagen bij de start, waardoor hij van achteraan moest beginnen. Het zand en het weer was echter in het voordeel van de Nederlander, die halverwege de race al op de twaalfde plek was beland.

Vooraan begon Herlings ook een tandje bij te zetten. De KTM-rijder, die met een gebroken schouderblad rijdt, ging er vol voor om Febvre in te halen. Dat was ook te zien aan de rijstijl van Herlings, die af en toe een beetje onbesuisd oogde. Met zeven minuten te gaan profiteerde The Bullet van een verkeerde inschatting van Febvre bij een achterblijver en greep hij de leiding. Daarna heeft Herlings de Fransman niet meer terug gezien. Zeker niet toen die ook nog een keer ten val kwam.

Tony Cairoli greep Pauls Jonass voor de derde plek. Jeremy Seewer werd vijfde voor Prado en Gajser, die zijn rode plaat dit weekend kwijt lijkt te gaan raken aan Cairoli. Thomas Kjer Olsen werd achtste voor de sterk rijdende Coldenhoff, die dus als laatste aan de wedstrijd begon. Calvin Vlaanderen en Brian Bogers werden tiende en elfde.

Herlings: "De natuur verslagen"

Achteraf reageerde Herlings vanzelfsprekend opgelucht. "Ik weet even niet wat ik moet zeggen", zei de nummer 84. "Tot gistermiddag wist ik nog niet dat ik hier zou rijden en hebben we gezegd: we gaan het proberen. En dan winnen. Ongelofelijk." Toch gaat Herlings er niet vanuit dat hij even de volle buit gaat pakken. "Ik denk dat de tweede manche heel zwaar wordt. Als we een podium kunnen pakken, ben ik blij."

Kay de Wolf rijdt waanzinnige MX2-wedstrijd

In de MX2-klasse was het Kay de Wolf die de wedstrijd maakte. De crosser uit Eersel had geen goede start en moest van buiten de top-tien terug zien te komen. Het duurde enkele ronden totdat de Husqvarna-rijder zijn plek had gevonden om in te halen, maar toen hij doorhad dat hij het verschil kon maken door één van de bulten te scrubben, was het iedere ronde raak. Zelfs wereldkampioen Tom Vialle moest eraan geloven.

De Wolf eindigde derde achter winnaar Jago Geerts en Maxime Renaux. Het Yamaha-duo reed de hele race aan de leiding in omgekeerde volgorde, totdat Renaux een foutje maakte en Geerts de leiding erfde. De Wolf liep nog wel in op het duo en was de snelste man van het veld, maar de achterstand was te groot.