MXGP Vlaanderen: IJverige Herlings moet pole aan Gajser laten

Zoals vaak ging Herlings als één van de eerste rijders de baan op in de vrije training. Waar het logisch zou zijn om zo min mogelijk rondjes te rijden, bleef The Bullet juist rond gaan op de baan, wat een goed teken is voor de wedstrijden. Zou hij erg veel last hebben, dan is het logischer om zo min mogelijk te rijden.

Kijk ook Behind The Bullet, de serie achter de schermen bij Jeffrey Herlings:

Herlings zette direct de snelste tijd en bleef ook bovenaan staan in de vrije training. Ook in de kwalificatie begon hij als snelste en bleef hij zijn tijd verbeteren. Opvallend was dat Gajser zo snel mogelijk het achterwiel van Herlings opzocht, vermoedelijk om zelf even in de gaten te houden hoe goed de Nederlander er echt voor staat.

Met een kwartier te gaan verdreef Gajser de KTM-rijder van de eerste plek in de tijdenlijst. Op dat moment stond Herlings al in de pits en ook Gajser pakte een moment om zich voor te bereiden op een nieuwe aanval.

Ook de andere Nederlanders deden van zich spreken. Glenn Coldenhoff bivakkeerde lang in de top-vier, Brian Bogers reed de zevende tijd en Calvin Vlaaderen had de negende plek in handen toen de laatste vijf minuten in gingen.

Dat was het moment voor de toppers om de baan weer op te gaan. Voor Gajser had dat bijna fatale gevolgen. De Sloveen ging voorover van de motor af en had bijna de Yamaha van Glenn Coldenhoff op zich gekregen, ware het niet dat de WK-leider gauw naar de kant rende.

Herlings kwam net tekort voor de snelste tijd en werd tweede op 0.147 seconde van Gajser. Het duo bleef ver voor Jorge Prado en Romain Febvre, die Coldenhoff van P4 af hield. Arminas Jasikonis pakte P6 voor Pauls Jonass, Brian Bogers en Calvin Vlaanderen. Jeremy Seewer maakte de top-tien compleet. Tony Cairoli werd elfde.

Uitslag Kwalificatie MXGP van België:

Pos # Rijder Motor Ronden Tijd Interval Km/u 1 243 Tim Gajser Honda 8 1'58.711 55.496 2 84 Jeffrey Herlings KTM 5 1'58.858 0.147 55.427 3 61 Jorge Prado KTM 4 2'00.141 1.430 54.835 4 3 Romain Febvre Kawasaki 9 2'00.804 2.093 54.534 5 259 Glenn Coldenhoff Yamaha 8 2'00.851 2.140 54.513

De Wolf maakt indruk met pole

Ook in de MX2-klasse werd de snelste tijd in de kwalificatie door een Nederlander genoteerd. Ondanks een flinke stuiter in de vrije training was Kay de Wolf, net als twee weken geleden in Oss, de snelste man. Hopelijk vervolgt hij zijn dag ook op die manier en gaat hij weer naar het podium. De pas 16-jarige crosser uit Eersel verdreef al vroeg thuisrijder Jago Geerts van de eerste plek en wist vervolgens zijn snelste tijd ook nog eens te verbeteren, iets wat bijna niemand lukte op de zware Lommelse zandbaan.

Kay de Wolf, Nestaan Husqvarna MX2 Factory Racing Foto: Niek Fotografie

De Wolf versloeg Geert en WK-leider Maxime Renaux. Conrad Mewse en Mikkel Haarup stonden ook in de top-vijf. De beste rijder van het KTM-fabrieksteam was Mattia Gaudagnini op de zesde plek voor Thibault Benistant en Ruben Fernandez. Simon Längenfelder en Isak Gifting maakten de top-tien compleet.