MXGP Vlaanderen: Herlings pakt met weergaloze inhaalrace podium

Herlings lag samen met landgenoot Glenn Coldenhoff in de eerste bocht, waardoor beide rijders van buiten de top-dertig moesten beginnen aan hun wedstrijd. De start was voor de rijders goed, maar de inhaalactie van Herlings bij Coldenhoff mislukte. Daarmee leek een podiumplek voor Herlings in rook op te gaan.

Tim Gajser startte daarentegen uitstekend en lag op de derde plek toen hij over zijn eigen stuur viel. De Sloveense wereldkampioen maakte voor de derde manche op rij een behoorlijke fout en viel daardoor terug naar de vijfde plek, waarna hij het juiste tempo ook niet wist te vinden.

Vooraan was het Pauls Jonass die voor Jorge Prado de wedstrijd aanvoerde. De Let had de leiding geërfd van Romain Febvre, die de kopstart pakte, maar al vroeg viel. Het trio bleef lang om de topplaatsen strijden, maar de aandacht ging uit naar de rijder met nummer 84.

Inmiddels was de KTM-rijder namelijk de top-tien binnengereden en op jacht naar zijn rivaal Tim Gajser die maar een paar tellen voor hem reed. Daartussen reed Arminas Jasikonis nog. Ook die ging Herlings voorbij, maar daarna zakte het tempo wel iets bij The Bullet. Geen schande natuurlijk. Wat hij tot op dat moment had laten zien grensde volgens velen in het mediacentrum al aan het bovenmenselijke.

Vooraan sloot Febvre aan bij Jonass en ging voorbij aan de Let. Daarmee greep de Fransman ook definitief de macht qua eindklassering. Het betekende ook dat Herlings naar de tweede plek steeg ten koste van Jonass.

Febvre won dus voor Gajser en Prado, die Gajser voorbij zag komen, maar ook zag vallen. Gajser werd vierde voor Herlings, Jasikonis en Cairoli. Jeremy Seewer en Ben Watson bleven Calvin Vlaanderen en Brian Bogers net voor. Niet ver daarachter eindigde Glenn Coldenhoff als dertiende.

De Wolf dominant naar eerste manchezege in MX2

In de MX2-klasse pakte Kay de Wolf de kopstart en leidde hij de wedstrijd van start tot finish. De pas 16-jarige crosser wist de vermoeidheid te weerstaan op de door regen geteisterde baanen hield de Vlaamse thuisrijder Jago Geerts achter zich. De debutant greep zo op machtige wijze zijn allereerste racezege in de MX2-klasse.

Kay de Wolf, Nestaan MX2 Husqvarna Factory Racing Foto: Niek Fotografie

Doordat Jago Geerts de eerste manche had gewonnen, en De wolf daarin derde werd, greep hij wel naast de GP-zege. De Wolf eindigde in de daguitslag als tweede.