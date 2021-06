MXGP Rusland: Sluwe Gajser wint, sterke inhaalrace Herlings

Jorge Prado pakte de kopstart voor teamgenoot Tony Cairoli en Romain Febvre. Het was echter Tim Gajser die na de eerste ronde als eerste doorkwam. Prado kwam in één van de eerste bochten vast te zitten en het treintje achter hem moest daardoor even wachten. Even daarvoor hadden nummer twee en drie Cairoli en Gajser stuur aan stuur gereden.

Laatstgenoemde werd naar de buitenkant gedwongen en dat bleek even later zijn geluk te zijn. Hierdoor reed de Sloveen op de wijde lijn zonder iemand voor zich. Waar de rest aan de binnenkant vast zat, kon Gajser vaart maken en de kop overnemen. Jeffrey Herlings stond ook in de file als nummer 11. Herlings had een slechte start en zat achter een startcrash waarbij Arnaud Tonus en Pauls Jonass betrokken waren. The Bullet moest dus van ver komen, maar reed al snel naar de top vijf, ook omdat Prado wegviel vanaf de tweede plek toen zijn motor wegschoot op een bult en hij hem losliet. Hierdoor viel de 20-jarige Spanjaard terug naar buiten de top-twintig.

Herlings neemt genoegen met P4

De slagvolgorde bleef tot de laatste tien minuten vooraan gehandhaafd. Toen begon Herlings te versnellen om de verrassend sterk rijdende Alessandro Lupino aan te vallen. Het bleek extreem lastig in te halen op de baan die relatief éénlijnig bleef. Met twee ronden te gaan kwam Herlings Lupino pas voorbij, toen die een foutje maakte.

Dat gebeurde allemaal echter op flinke afstand van de top-drie, aangevoerd door de ongenaakbare Gajser. Op een seconde of vijf daarachter vochten Cairoli en Febvre om de tweede plek, waarbij de Fransman de sneller was, maar de sluwe Siciliaan zich lang met succes verdedigde. De negenvoudig wereldkampioen ging echter in de fout en zag zo Febvre voorbij komen. Vervolgens verloor Cairoli per ronde een seconde of vier op de rijders achter hem, maar de achterstand van Herlings was te groot om de derde plek nog te bedreigen.

Achter Herlings en Lupino werd Jeremy Seewer zesde voor Brent van Doninck en Thomas Kjer Olsen. Calvin Vlaanderen had een uitstekende start en reed in de openingsfase in de top-vijf, maar zakte aan het einde steeds verder weg. De Nederlandse Zuid-Afrikaan kwam als twaalfde over de finish, achter Jeremy van Horebeek die een sterke eerste wedstrijd reed voor het Beta fabrieksteam.

Glenn Coldenhoff overkwam het tegenovergestelde van wat Vlaanderen gebeurde. Tijdens zijn competitieve debuut met de Yamaha had ook hij last van de startcrash en vocht zich van buiten de top-twintig naar een plek in de top-tien. Door een valpartij van Ivo Monticelli, die onder zijn nieuwe Kawasaki vast kwam te liggen, schoof de sympathieke Brabander door naar de negende plek. Uiteindelijk moest hij toch genoegen nemen met de tiende plek, toen Prado langszij kwam.

Uitstekende start Van de Moosdijk in MX2

Wereldkampioen Tom Vialle ging als een komeet van start en had minstens vijf motorlengtes voorsprong op nummer twee Roan van de Moosdijk. De Eindhovenaar leek in het gedrang terecht te komen toen hij moest liften voor de eerste bocht, maar koos zijn lijn verstandig en kon de tweede plek pakken. Deze moest hij wel even later wel afstaan aan Ruben Fernandez die een betere lijn had.

Roan van de Moosdijk, F&H Kawasaki MX2 Racing Team Foto: KRT Pascal Huadiquert

De Nederlander reed de hele wedstrijd in niemandsland tussen Fernandez en teamgenoot en polesitter Mathys Boisrame in, maar kon zo gecontroleerd een uitstekende uitslag rijden. De Kawasaki-rijder toonde geen moment van zwakte en houdt zo zicht op het podium.

Achter Vialle, Fernandez, Van de Moosdijk en Boisrame eindigde René Hofer als vijfde voor Maxime Renaux, Jed Beaton, Jan Pancar en Mattia Guadagnini. Ook Kay de Wolf reed een uitstekende race en eindigde bij zijn debuut als tiende.