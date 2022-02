Storm Eunice houdt huis in MXGP-paddock, tijdschema aangepast

Matterley Basin ligt in het zuid-oosten van Engeland, vlakbij Southampton, en heeft dus ook te lijden onder storm Eunice, die vrijdag over Nederland raast. Dit zorgde er bijvoorbeeld al voor dat Motorsport.com zelf niet aanwezig kan zijn dit weekend door de annulering van vluchten vanaf Schiphol. Nu is ook het tijdschema aangepast.

Oorspronkelijk was het dit seizoen de planning om terug te keren naar de tweedaagse raceweekenden. Na het losbarsten van de coronapandemie werden de GP's allemaal op een dag afgewerkt. Voor dit seizoen zouden de races om het Europees kampioenschap weer op zaterdag plaatsvinden met de training en de kwalificatie van de MXGP. Op zondag zouden dan de races plaatsvinden. Voor dit weekend is Infront noodgedwongen terug bij het 'coronaschema'. De trainingen, kwalificatie en races voor het WK vinden nu allemaal plaats op zondag.

Tijdschema MXGP Groot-Brittannië

Zondag 20 februari 09:00 Vrije training / kwalificatie MX2 10:00 Vrije training / kwalificatie MXGP 12:15 Race 1 MX2 13:15 Race 1 MXGP 15:10 Race 2 MX2 16:10 Race 2 MXGP

Er bereikten ons in een eerder stadium al diverse beelden van de ravage binnen het paddock. Enkele teams hebben hun werkplaats moeten opruimen en voor sommige teams was het zelfs te laat, waardoor diverse tenten geruïneerd zijn. De lokale politie heeft inmiddels toegang tot het terrein verboden.

Al met al blijkt de combinatie februari en een GP in Groot-Brittannië geen ideale combinatie. In 2020 was de openingswedstrijd van het seizoen ook al in Matterley Basin. Toen werd de wedstrijd ook al geteisterd door een storm, waardoor het podium in elkaar stortte en het schema aangepast moest worden.