MXGP Rusland: Herlings moet zege aan Gajser laten

Jorge Prado en Gajser leken net als in Race 1 de beste start te hebben gepakt. De Spanjaard, die aan de binnenkant zat, schoot echter rechtdoor en nam Gajser mee. Herlings profiteerde aan de binnenkant en pakte zo de kopstart. Prado viel terug naar P12, Gajser naar P23.

De Nederlander leidde zo voor merkgenoot Tony Cairoli, Pauls Jonass en Romain Febvre. Terwijl Herlings ogenschijnlijk het tempo wilde controleren, maakte hij een klein foutje en ging hij onderuit. Daardoor viel hij terug naar de vierde plaats en binnen enkele ronden vond hij bij het omkijken al de rode plaat van Gajser achter zich, die vreselijk hard naar voren reed. Voor de neus van Herlings zette Febvre de aanval in bij Jonass en eindigde de Fransman op een hooibaal met zijn motor. Herlings profiteerde en reed zo op de derde plaats achter Jonass.

Vervolgens had The Bullet weinig moeite met de GasGas-rijder. Op knappe wijze vond hij zijn weg langs Jonass, die hij al een aantal maal getest had, maar Gajser volgde de Nederlander direct. Zo kon het duo gezamenlijk op jacht naar de negenvoudig wereldkampioen, die een voorsprong van vier seconden had opgebouwd. Herlings kon de snelheid van Gajser echter niet pareren en zag de wereldkampioen voorbij komen. Zowel Gajser als Cairoli waren een maatje te groot voor Herlings en eigenlijk was de Sloveen op de harde baan in Rusland een flinke maat te groot voor iedereen.

Herlings erft P2

Met nog acht minuten te gaan werden de plaagstoten van Gajser teveel voor de 35-jarige Siciliaan en moest hij forfait geven. Gajser had meer snelheid en dubbelde voorbij waar Cairoli een enkele sprong maakte. Daarmee was het gelijk gedaan in de race. Cairoli en Herlings gaven zich verloren en werden tweede en derde. Dat was ook direct het podium van de daguitslag, daar Febvre als nummer twee van Race 1 vroegtijdig heel veel tijd verloor en niet verder kwam dan de zesde plaats.

Herlings schoof nog een plekje op door een val van Cairoli, die zijn motor niet meer aan de praat kreeg. Cairoli was de zoveelste rijder die op dezelfde sprong weg gleed. Herlings overkwam bijna hetzelfde toen hij aankwam bij de net gecrashte Italiaan. Prado was op een eerder moment al onderuit geschoven op hetzelfde punt.

Achter Gajser werd Herlings op ruime achterstand tweede, voor Jonass, Alessandro Lupino, Jeremy Seewer en Febvre. Thomas Kjer Olsen werd zevende voor Prado, Arnaud Tonus en Jordi Tixier. Voor Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff werd het een dag om te vergeten. Na vast te hebben gezeten bij de start, als gevolg van het incident tussen Prado en Gajser, kwamen ze niet verder dan respectievelijk de vijftiende en de achttiende plaats.

Voor Herlings geldt dat hij ongetwijfeld tevreden zal zijn met het eindresultaat. De Nederlander gaf van te voren aan niet honderd procent te zijn en dat in Rusland niet zijn favoriete baan ligt. Met een slechte start in de eerste manche en een crash in de tweede manche verliest hij echter maar tien punten.

Vialle oppermachtig, Van de Moosdijk net naast podium

Tom Vialle moest de kopstart aan teamgenoot René Hofer laten, maar ging al snel aan de leiding voor Ruben Fernandez. De Spanjaard kon een halve ronde druk zetten op de regerend wereldkampioen, maar was daarna gezien. Achter het leidende duo, die een eigen wedstrijd reden, was het spannend om de laatste plek van het podium.

Hofer en F&H-rijders Mathys Boisrame en Roan van de Moosdijk stonden op gelijke hoogte in de tussenstand, daar het trio in de eerste race in omgekeerde volgorde op dezelfde posities, drie tot en met vijf, was geëindigd. Door een val van Fernandez, die achter Hofer weer opkrabbelde, werd Boisrame echter de weg versperd en daarmee verloor hij zicht op het podium. Het duo kwam echter gezamenlijk dichter bij Hofer en vlak voordat de aansluiting werd gevonden door Fernandez, kwam Boisrame hem alsnog voorbij. De Fransman ging vervolgens op jacht naar de tweede KTM in de wedstrijd om alsnog naar het podium te kunnen. Ook Fernandez ging Hofer voorbij, al deed die dat op een iets minder nette manier. De Spanjaard zat aan de binnenkant en gebruikte de achterrem om Hofer neer te leggen.

Tom Vialle, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Mediacross Pascal Haudiquert

Van de Moosdijk kon het tempo van de top vier niet volgen en werd vijfde, voor Jago Geerts. Thibault Benistant werd zevende voor Simon Längenfelder, Maxime Renaux en Mattia Gaudagnini. Kay de Wolf was lang onderweg naar een goed resultaat en lag op de zevende plaats toen hij een flinke smak maakte en daarbij de tijdwaarnemingsapparatuur raakte. Hij zou uiteindelijk stranden in de pits.

De wedstrijd werd in de openingsfase opgeschrikt door een heftige crash. GasGas-rijder Isak Gifting verloor de macht over de machine bij een sprong en kwam net als zijn motor, maar wel enkele meters er achteraan, dwars over één van de dubbelsprongen. De Zweed kwam tussen twee bulten in te liggen en Husqvarna-rijder Jed Beaton moest van de motor afspringen om hem te ontwijken. Doordat de marshals traag reageerden met het zwaaien van een gele vlag bleven de achteropkomende rijders springen. Één van hen raakte de opgekrabbelde Gifting op het achterhoofd met zijn achterbrug. Gelukkig kwam iedereen er zonder heftige kleerscheuren vanaf, maar de schrik zat er goed in.