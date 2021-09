Zege Herlings geeft Nederland weer zicht op podium

Herlings pakte de leiding al in de eerste bocht en was vervolgens niet meer terug te pakken. De tweede manche liep zo voor TeamNL vooraan in ieder geval volgens plan. Roan van de Moosdijk werd twintigste, na de volledige manche strijd te voeren met F&H-teamgenoot Mathys Boisramé, die op een 450 reed. Van de Moosdijk kon dus niet zowel zijn als Glenn Coldenhoffs resultaat uit de eerste manche wegpoetsen.

Toch kwam Nederland wel weer naar voren in het klassement en zag het concurrenten punten verliezen. Met name Frankrijk was de gebeten hond door een uitvalbeurt van Tom Vialle. Problematisch was dat niet direct doordat Vialle in de eerste manche al een uitstekend resultaat had genoteerd. Boisramé viel echter tegen met een plek rond de top-twintig, wat Frankrijk echt pijn deed. Ook Italië presteerde niet optimaal. MX2-rijder Mattia Guadagnini werd ondanks een schuiver zesde en eindigde zo voor Open-rijder Alessandro Lupino.

Herlings won met 50 seconden voor Valentin Guillod en René Hofer. Brent van Doninck werd vijfde voor België en ook Liam Everts reed een sterke race met een dertiende eindstek, waardoor België op de tweede plek staat achter Italië.

Ondanks dat Nederland flink is gestegen in het tussenklassement, heeft het nog wel een wonder nodig om de titel met succes te verdedigen. In de laatste race komen Glenn Coldenhoff en Jeffrey Herlings in actie, zij zullen het resultaten willen en moeten maximaliseren om naar het podium te komen. Na de tweede manche staat Nederland vijfde in de tussenstand. Italië leidt met 39 punten voor België (40), Groot Brittannië (51), Rusland (51) en Nederland (54). De titel lijkt al vergeven aan Italië, dat maar één echt slecht resultaat heeft dat weggestreept kan worden (21e), maar één fout of uitvalbeurt kan daar verandering in brengen.

De laatste en beslissende race van de dag start om 16:00 uur.