MXGP Rusland: Herlings valt, speelt spelletjes en pakt pole

Herlings spande zich niet bovenmatig in tijdens de vrije training en rondde de Russische omloop als zeventiende. Ook in de tijdtraining was het even zoeken voor The Bullet, die in één van zijn eerste snelle rondes op de grond lag. Hij verloor het kapje voor zijn koppelingshendel, maar zou die niet laten vervangen.

Het was merkgenoot Jorge Prado die aanvankelijk de snelste tijden noteerde, gevolgd door Tim Gajser en Romain Febvre. Van de Nederlanders zaten Calvin Vlaanderen en Glenn Coldenhoff op de zesde en de achtste plaats er direct prima bij. Bij terugkomst op de baan verbeterde Herlings zich direct naar een degelijke zesde plaats, terwijl Febvre de koppositie opeiste.

Herlings klapt er overheen

In de slotminuten van de sessie werd maar weer duidelijk hoe breed de top is in de hoogste motorcross-klasse. De ene na de andere topper meldde zich aan het front. Ook Herlings begon zijn ritme te vinden en klom eerst naar de vierde tijd en vervolgens naar pole met een marge van 6 tienden op Febvre, die naar de derde plek werd verdreven door Gajser.

Zowel Gajser als GasGas-rijder Pauls Jonass noteerden nog snelste sectortijden, maar konden Herlings niet meer aftroeven voor pole. Jorge Prado en Jeremy Seewer maakten in de slotfase nog wat foutjes op hoge snelheid, maar kwamen allebei zonder erg weg. Seewer redde zich ternauwernood na bijna naast de baan te zijn gesprongen. Prado gleed onderuit en moest zijn motor de bult opduwen.

Het was gezien de sessie een verrassende pole voor Herlings, die geen moment echt comfortabel op de motor leek te zitten. Of hij nu een spelletje speelde of zijn ritme nog moest vinden, uiteindelijk pakte hij overtuigend de pole.

Achter Herlings, Gajser en Febvre werd Prado vierde voor Jonass en Seewer. Tony Cairoli noteerde de zevende tijd voor Arnaud Tonus. Glenn Coldenhoff reed een verdienstelijke sessie en eindigde als negende, voor Ivo Monticelli. Calvin Vlaanderen werd twaalfde.

"Het voelt goed, het is altijd lastig in de ochtend", reageerde Herlings voor de camera op zijn pole. "Op deze baan is het altijd fijn om pole te hebben, maar het gaat natuurlijk om wat er in de middag gebeurt", reageerde de Nederlander tevreden.

Van de Moosdijk indrukwekkend tweede achter Boisrame in MX2

Roan van de Moosdijk topte de eerste sessie van het seizoen. De Eindhovenaar is altijd snel over één ronde en bewees dat ook in de eerste vrije training van het seizoen.

Ook in de tijdtraining was Roan direct snel. Hij pakte vroeg in de sessie de voorlopige pole en was op dat moment meer dan een seconde sneller dan de rest. De ervaren harde baan-rijders uit Frankrijk, Tom Vialle en Maxime Renaux staken hem echter al snel voorbij. Ook teamgenoot Mathys Boisrame ging Roan voorbij en pakte de snelste tijd.

Mathys Boisrame, F&H Kawasaki Racing Team Foto: Niek Fotografie

Met nog tien minuten in de sessie was het moment aangebroken om er weer voor te gaan zitten en dat had met name Van de Moosdijk weer goed begrepen. Opnieuw ging de Eindhovenaar naar de absoluut snelste tijd met 1.3 seconde versprong. Het was echter F&H teamgenoot Boisrame die de Nederlander aftroefde, geen schande gezien het feit dat de Fransman normaliter altijd iets comfortabeler is op harde banen.

Achter Boisrame en Van de Moosdijk werd Jed Beaton derde voor debutant Mattia Gaudagnini. Renaux werd vijfde voor René Hofer, Thibault Benistant en Simon Laegenfelder. Wereldkampioen Tom Vialle kwam niet verder dan P9, voor landgenoot Rubini. Kay de Wolf werd in zijn eerste sessie als MX2-rijder vijftiende. De door een knieblessure geplaagde Vlaming Jago Geerts speelde geen rol van betekenis en maakte ook nog een schuivertje. Er zat niet meer in dan de 25e tijd voor de titelkandidaat.